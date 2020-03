Toni Morrison, écrire du jazz sans accord final

Tony Morrison restitue dans son roman "Jazz", composé en 1992, toute la tension existentielle qui fonde les musiques de jazz. Entre spiritualité et libido. Entre profane et sacré. Ces musiques s’immiscent partout.

Elle est la seule auteure afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature, c’était en 1993.

Son ami et fervent admirateur, l’auteur iranien Salman Rushdie, disait qu’elle « a apporté l’Afrique dans la littérature américaine, comme les grands musiciens noirs ont apporté le jazz dans la musique européenne. »

Programmation musicale

Nina Simone

Good bait

Chant du Monde

Max Roach, batterie

Abbey Lincoln, voix

Coleman Hawkins, saxophone ténor

Tears for Johannesburg

Album We insist / Freedom now suite

Candid Production

Duke Ellington and his Cotton Club Orchestra

Jungle nights in Harlem

Album Jazz Cocktail

ASV

Charles Mingus

Booker Revin, Shafi Hadi, Jimmy Knepper,

John Handy, Horace PArlan, Dannie Richmond

Fables of Faubus

Album Mingus ah um : The complete Columbia & RCA albums collection / cd2

Columbia

Ella Fitzgerald

Ella hums the blues

Album Lullabies of birdland

Universal Music

Billy Holliday

God bless the child

Album Les plus belles berceuses jazz

Didier Jeunes

Louis Armstrong

Black and Blue

Album Jazz vocal - les chanteurs / Louis Armstrong : Satch plays Fats / CD1

Sony

Nina Simone

Swing low, sweet chariot

Album To be free

RCA



Kathleen Battle

Honey and Rue – Do you know him