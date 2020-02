Rosa Bonheur, artiste animalière, naît en 1822 à Bordeaux et parcourt le 19e siècle jusqu’à sa fin. Elle s’éteint à l’aube d’une nouvelle ère, en 1899. C’est à la fois en tant que femme libre et en tant qu’artiste, que Rosa Bonheur vit les multiples bouleversements qui secouent son siècle.

Rosa Bonheur, aux côtés de Gustave Courbet, est une représentante du mouvement du réalisme en peinture, au milieu du 19e siècle. Elle choisit la représentation animalière et, à une époque où l’accès aux Beaux-Arts ou encore à l’école vétérinaire est fermé aux femmes, elle réussit sa carrière de peintre grâce à sa détermination et une vie libre assumée.

En 1865, c’est l’impératrice Eugénie elle-même qui se déplace et décore l’artiste de la légion d’honneur en déclarant : « Vous voilà chevalier. Je suis heureuse d’être la marraine de la première femme artiste qui reçoive cette haute distinction. » En 1867, elle participe à l’Exposition universelle de Paris où elle montre une toile achetée par l’Impératrice : Moutons au bord de la mer.

Dans son atelier, elle accroche le portrait du compositeur Ludwig Van Beethoven, celui qui incarne la figure Prométhéenne.

