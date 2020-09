Pouchkine, ou « le soleil percé d’une balle »

A la forteresse D’Anthès, son rival est déjà là. On remet les pistolets aux adversaires. Pouchkine s’apprête à viser. Puis un coup sec retentit dans le silence glacé. Pouchkine s’effondre.

« Pleure, ô ma malheureuse patrie ! Tu n’enfanteras pas de si tôt un tel fils ! La mise au monde de Pouchkine t’a épuisée… »

Pouchkine en exil, nostalgique de Saint-Pétersbourg, fait vivre le héros de l’ouvrage qu’il médite alors : Eugène Onéguine. Futur chef d’œuvre du poème romantique pour les uns, premier en date des romans réalistes pour les autres. Onéguine, le héros byronien, souffre « du mal du siècle » l’ennui, et ne sait alors répondre à l’amour de Tatiana. Le compositeur Tchaïkovski aimera lui aussi la jeune fille tout autant que Pouchkine Le plus beau portrait de la femme russe selon Dostoïevski. Cette petite encyclopédie de la vie, retrace non seulement celle de la capitale de l’Empire mais aussi celle de toute la Russie.

En juin 1827, après sept ans d’absence, Pouchkine rentre enfin à Saint-Pétersbourg. Tandis que les lecteurs se familiarisent avec son Eugène Onéguine, Pouckine vit déjà, en esprit, dans le passé de la Russie. Du XIXè siècle, il descend aux dernières années du XVIè siècle. D’Onéguine, il passe à Boris Godounov. D’un dandy à un Tsar. Avant d’aborder la première scène de Boris Godounov, Pouchkine s’astreint à un gros travail de recherche et de documentation. Il entend établir une œuvre inattaquable. Il espère régénérer le théâtre russe. Il se sent appelé à être un précurseur dans l’art dramatique, comme il l’a été dans l’art poétique de son temps .

