François Rabelais a grande connaissance des compositeurs de son temps. Il ne cite pas moins de 56 noms dans le prologue du quart livre. Cet ecclésiastique, médecin, écrivain, juriste et érudit, connaît très bien la musique et il fait donc apprendre à son héros principal à jouer plusieurs instruments

Le luth, l’épinette, la harpe, la flûte traversière et la flûte à neuf trous, de la viole et de la saqueboute. Ainsi Pantagruel prend goût aux sciences mathématiques, comme la géométrie, l’astronomie mais aussi à la musique. Considérée, oui, comme une science mathématique…

Il s’amuse alors à chanter sur une musique à quatre et cinq parties ou à faire des variations vocales sur un thème. Car au Moyen-Âge, tout écolier apprend à chanter sur le dessin de la paume de la main où figurent les sons et leurs nuances… Qui ne connaît pas la main harmonique, est alors traité d’ignorants par nature, par bécarre et par bémol !

Programme musical

Claude Gervaise/ Anonyme 16e siècle

Bransle Gay

Album : Blanche fleur

Michel Legoube, dilcimer

Didier Large, guitare

Yvon Guilcher, flûte à bec

DISCOVALE

Pierre Certon

la la la je n’ose dire

Album : Une fête chez Rabelais

Ensemble Clément Janequin

Dominique Visse, direction

HARMONIA MUNDI

Claudin de Sermisy

Je ne mange point de porc

Album : Une fête chez Rabelais

Ensemble Clément Janequin

Dominique Visse, direction

HARMONIA MUNDI

Jacotin

Mary je songay l’autre jour

Album : Chansons nouvelles et danceries

Anne Quentin, soprano

Doulce Mémoire

ASTREE

Pierre Sandrin

Puisque vivre en servitude

Album : Chansons nouvelles et danceries

Anne Quentin, soprano

Doulce Mémoire

ASTREE

Henry Fresneau

Soupirs d’amour pensée de plaisir

Album : Une fête chez Rabelais

Ensemble Clément Janequin

Dominique Visse, direction

HARMONIA MUNDI

Josquin des Pres

Ile fantazies de Joskin

Concertino Palatino

Erik Van Nevel, direction

EUFODA

Pierre de Manchicourt

Pourquoi m’est tu tant ennemie

Claude Gervaise

Allemandes pour ensemble de flûtes à bec et luth

Ensemble Piffaro

Joan Kimball & Robert Wiemken, direction

ARCHIV PRODUKTION

Claudin de Sermisy

Au joly bois

Kate Clark, flûte traversière

Nigel North, luth

RAMEE

Claudin de Sermisy

Tant que je vivray

Kate Clark, flûte traversière

Nigel North, luth

RAMEE