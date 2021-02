Nadja, l’âme errante

André Breton rencontre Nadja, inspiratrice de son récit. « J’ai vu ses yeux de fougère s’ouvrir le matin sur un monde où les battements d’ailes de l’espoir immense se distinguent à peine des autres bruits qui sont ceux de la terreur, et sur ce monde, je n’avais vu encore que des yeux se fermer ».

Paris, 4 octobre 1926. Ce jour-là, André Breton achète le dernier ouvrage de Trotsky à la librairie de l’Humanité, rue Lafayette proche de l’Opéra. Il erre ensuite dans les rues comme il aime le faire, en quête du sens de la vie et d’une rencontre fortuite ; de « hasards objectifs » dit-il. Devant une église, il voit approcher une jeune femme « très pauvrement vêtue ». La tête haute, des cheveux d’avoine, un sourire indéfinissable aux lèvres. Dans la rue qui se confond pour elle avec la vie même, ce 4 octobre 1926, avec son sourire mystérieux, elle manifeste au plus haut point d’incandescence cette liberté de l’esprit qui lui donne ce pouvoir de double-vue. « La vue de l’autre monde qui est inclus dans celui-ci » écrit plus tard André Breton à son amie Lise Meyer.

Elle l’a également repéré et se laisse accoster.

Ils s’installent alors dans un café proche de la gare du Nord. Ses yeux le frappent :

« Que peut-il bien passer de si extraordinaire dans ces yeux ?

Que s’y mire-t-il à la fois obscurément de détresse et lumineusement d’orgueil » ?

Elle dit venir de Lille et s’appeler Nadja, parce qu’en russe c’est le début du mot espérance.

Programme musical

Erik Satie

Sports et divertissements : Flirt

Anne Queffélec, piano

ERATO

Erik Satie

Vieux sequins et vieilles cuirasses : Chez le marchand d'or

Anne Queffélec, piano

ERATO

Erik Satie

3 Véritables préludes flasques (pour un chien) : On joue

Anne Queffélec, piano

ERATO

Erik Satie

3 Véritables préludes flasques (pour un chien) : Seul à la maison

Anne Queffélec, piano

ERATO

Erik Satie

3 Véritables préludes flasques (pour un chien) : Sévère réprimande

Anne Queffélec, piano

ERATO

Erik Satie

Avant-dernières pensées : Idylle

Anne Queffélec, piano

ERATO

Erik Satie

3 Gnossiennes pour piano : Gnossienne n°1

Anne Queffélec, piano

ERATO

Erik Satie

3 Gnossiennes pour piano : Gnossienne n°2

Anne Queffélec, piano

ERATO

Erik Satie

3 Gnossiennes pour piano : Gnossienne n°3

Anne Queffélec, piano

ERATO