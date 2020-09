Marguerite Yourcenar "accordez-moi la possibilité de m'égarer"

Le 22 janvier 1981, Marguerite Yourcenar est reçue à l’Académie française par un homme qui a travaillé sans relâche à cette reconnaissance. Dans son éblouissante réponse à la récipiendaire, Jean d’Ormesson prononce à de multiples reprises, ce mot alors incongru sous la Coupole : Madame.

« Je ne suis jamais en état d’indifférence mais, je le sais, ma voix et mes attitudes plaident contre moi. J’ai une certaine aptitude à poser les mots et à relever la tête. Vieux réflexe de vieille dame qui s’est forgée une carapace, d’une lectrice de toujours qui vit avec des fantômes. Je vous semble peut-être étrangère au quotidien et réfugiée dans une forme de superbe. Pourtant, je suis sensible au Rien et au Tout. Sans doute me faut-il revenir à mon cher Zénon, dans l’Oeuvre au Noir, que je considère comme mon meilleur roman : Je suis un, mais des multitudes sont en moi. Accordez-moi la possibilité de m’égarer » Marguerite Yourcenar

Programmation musicale

Ludwig Van Beethoven

Symphonie n°9 en ré min op 125 : Molto vivace

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Mariss Jansons, direction

RCO LIVE

Ludwig Van BeethovenQuatuor à cordes n°16 en Fa Maj op 135 : Lento assai

Quatuor Emerson

DGG

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie nº41 en Ut Maj k 551 "Jupiter"

Orchestre Philharmonique de Vienne

Karl Boehm, direction

DGG

Claudio Monteverdi

Si dolce è 'l tormento SV 332

Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano

Cappella Mediterranea

Leonardo Garcia-Alarcon, direction

NAIVE

Roland de Lassus

Les larmes de Saint Pierre : 13. Veduto il miser quanto differente

Ensemble Vocal Européen

Philippe Herreweghe, direction

HARMONIA MUNDI

Le chant des baleines : Baleine a bosse (rorqual a bosse ou megaptere) : enregistrement a hawaii

SITTELLE

Haseo Sughiyama

Defune

Marc Grauwels, flûte traversière alto

NAXOS