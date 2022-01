Marguerite Yourcenar "accordez-moi la possibilité de m'égarer"

Le 22 janvier 1981, Marguerite Yourcenar est reçue à l’Académie française par un homme qui a travaillé sans relâche à cette reconnaissance. Dans son éblouissante réponse à la récipiendaire, Jean d’Ormesson prononce à de multiples reprises, ce mot alors incongru sous la Coupole : Madame.

« Je ne suis jamais en état d’indifférence mais, je le sais, ma voix et mes attitudes plaident contre moi. J’ai une certaine aptitude à poser les mots et à relever la tête. Vieux réflexe de vieille dame qui s’est forgée une carapace, d’une lectrice de toujours qui vit avec des fantômes. Je vous semble peut-être étrangère au quotidien et réfugiée dans une forme de superbe. Pourtant, je suis sensible au Rien et au Tout. Sans doute me faut-il revenir à mon cher Zénon, dans l’Oeuvre au Noir, que je considère comme mon meilleur roman : Je suis un, mais des multitudes sont en moi. Accordez-moi la possibilité de m’égarer » Marguerite Yourcenar

Le 22 janvier 1981, Marguerite Yourcenar est reçue à l’Académie française par un homme qui a travaillé sans relâche à cette reconnaissance. Sans la connaître personnellement, il sait tout de son œuvre. Dans son éblouissante réponse à la récipiendaire, Jean d’Ormesson prononce à de multiples reprises, ce mot alors incongru sous la Coupole : Madame.

Le mot banni, interdit, repoussé depuis ses plus lointaines origines, il y a trois cent cinquante ans. Marguerite Yourcenar ne manque alors pas de préciser dans son discours d’entrée : « que c’est vers le milieu du XIXè siècle que la littérature est devenue en France toute ensemble une vocation et une profession pour quelques femmes ». Cet état de fait est sans doute trop nouveau alors pour attirer l’attention d’une compagnie comme celle de l’Académie française.

Marguerite Yourcenar cite ainsi Madame de Stael sans doute inéligible par ses ascendants suisses et son mariage suédois ; Qui dût se contenter alors d’être un des meilleurs esprits du siècle. Puis George Sand qui fit scandale par la turbulence de sa vie, par la générosité même de ses émotions. Une femme si admirablement femme. Enfin, Colette. Celle qui déclarait qu’une femme ne rend pas visite à des hommes pour solliciter leur voix. Un avis que Marguerite Yourcenar partage, ne l’ayant pas fait, elle –même.

Programme musical

Ludwig Van Beethoven

Symphonie n°9 en ré min op 125 : Molto vivace

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Mariss Jansons, direction

RCO LIVE

Ludwig Van Beethoven

Quatuor à cordes n°16 en Fa Maj op 135 : Lento assai

Quatuor Emerson

DGG

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie nº41 en Ut Maj k 551 "Jupiter"

Orchestre Philharmonique de Vienne

Karl Boehm, direction

DGG

Claudio Monteverdi

Si dolce è 'l tormento SV 332

Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano

Cappella Mediterranea

Leonardo Garcia-Alarcon, direction

NAIVE

Roland de Lassus

Les larmes de Saint Pierre : 13. Veduto il miser quanto differente

Ensemble Vocal Européen

Philippe Herreweghe, direction

HARMONIA MUNDI

Le chant des baleines :

Baleine a bosse (rorqual a bosse ou megaptere) : enregistrement a hawaii

SITTELLE

Haseo Sughiyama

Defune

Marc Grauwels, flûte traversière alto

NAXOS