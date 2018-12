Mai 68 sur des musiques de films

Une émission en partenariat avec J'aime la Musique

Programmation musicale

Jacques Brel

La bande à Bonnot

Bagatelle 370 920

Bob Dylan

Blowin' in the wind

CBS 4630882

Jean-Luc Godard

La Chinoise : Mao Mao Universal Music 984 896 2

Pierre Jansen

Dance out / Les Biches BOF

Saimel 3998940

Francis Lai

13 Jours en France

Pomme Music 950052

Jean Constantin

Quatre cents coups / BOF Les Innocents

Universal Music 981208-4

Antonio Vivaldi

Largo du concerto pour mandoline en do majeur R425

Universal Music 5354322

Bob Dylan

The times they are a-changin'

CBS 4630882