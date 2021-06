Louis XIV, « je m’en vais… »

Ce dimanche 25 août 1715, quelques jours seulement avant son décès, Louis XIV veut que rien ne change aux solennités prévues : à son réveil les tambours et les hautbois viennent sous sa fenêtre, dans la cour de marbre, et il ne parait pas importuné par le bruit...

Il veut même que les vingt - quatre violons et les hautbois jouent dans son antichambre durant son dîner. Il fait alors ouvrir la porte pour mieux les entendre...

Louis XIV a enduré de nombreuses maladies tout au long de sa vie.

Chacun des maux qui le frappent entraîne l’acharnement des médecins à imposer leurs extravagants remèdes : de multiples saignées au pied et au bras, des lavements et autres bouillons purgatifs, du vin émétique (antimoine), du baume de Saturne, du cristal minéral, une décoction de raclure de corne de cerf et d’ivoire, des opiats (remèdes contenant de l’opium), l’esprit de vitriol, des pommades à base d’essence de fourmis, d’écrevisse et de baume du Pérou, des tablettes d’or diaphorétique contre la fièvre, sans parler des boutons de feu, cicatrisations au fer rouge que le roi, à plusieurs reprise fut contraint d’endure. Et la terrible opération de la fistule en novembre 1686 : une intervention à vif, pratiquée par le chirurgien Félix, à l’aide d’une lame coupante. Ajoutons qu’en 1685, son palais fut troué à la suite d’une mauvaise extraction dentaire faisant communiquer les fosses nasales avec la bouche. Louis XIV fait preuve d’un stoïcisme exemplaire, capable d’endurer les pires épreuves imposées par l’impérieuse Maison médicale du roi. Son acharnement à survivre est tout autant saisissant.

Le dimanche 1er septembre, au moment où l’horloge de la chapelle neuve frappait huit heures un quart, après quelques petits soupirs et deux hoquets, sans agitation ni convulsion, Louis XIV rendit l’âme sans aucun effort, « comme une chandelle qui s’éteint ».

Programme musical

Jean-Baptiste Lully

La marche royale

Le Concert des Nations

Jordi Savall, direction

ALIA VOX

Michel Richard Delalande

Te Deum S 32Laudamus - Sinfonie

Ex Cathedra

Jeffrey Skidmore, direction

HYPERION

François André Danican Philidor

Quatuor n°4 en sib Maj : Adagio

Camerata Cologne

CPO

Anne Danican Philidor

Sonate en ré min.

Ensemble 1700

Dorothee Oberlinger, direction

SONY

François André Danican Philidor

Quatuor n°1 en sol min. Con spirito I’arte della fuga

Camerata Cologne

CPO

Michel Richard Delalande

Miserere mei Deus S 27 – Psaume 51

La Chapelle Royale

Philippe Herreweghe, direction

HARMONIA MUNDI

Anne Danican Philidor

Les folies d’Espagne

La Simphonie du Marais

Hugo Reyne, direction

FNAC ALPHA

Marin Marais

Airs pour les matelots et les tritons : Marche pour les matelots

Le Concert des Nations

Jordi Savall, direction

ALIA VOX

Michel Richard Delalande

Te Deum S 32 – Tu rex Gloriae

Le Poème Harmonique

Ensemble Aedes

Mathieu Romano, chef de Chœur

Vincent Dumestre, direction

ALPHA

Michel Richard Delalande

De profundis clamavi S 23 : De profundis clamavi

Lisandro Abadie, basse

Collegium Marianum

Les Pages et les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles

Olivier Schneebeli, direction

GLOSSA

Anne Danican Philidor

Marche funèbre pour le convoi du Royage

La Simphonie du Marais

Hugo Reyne, direction

RICERCAR

Eustache de Caurroy

Le Roy est mort, vive le Roy !

Ensemble Doulce Mémoire

Denis Raisin-Dadre, direction

ASTREE