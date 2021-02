Les sœurs suffragettes

Nous sommes au Royaume-Uni au début du 20e siècle et c'est la lutte pour le droit de vote des femmes. La suffragette est considérée comme une guerrière à la conquête armée des droits politiques de la femme. Quand à la suffragiste, elle procède à la même mission mais par la pénétration pacifique.

Laissons donc là les querelles d'hier

Toutes dans l'union menons notre guerre

Devenons de nos mères les vengeresses

Et que nos filles disent et reconnaissent

Voilà !

Bien joué soeur suffragette !

Pamela Lyndon Travers : Mary Poppins, livre publié en 1937

Programme musical

Richard Morton Sherman

BOF Mary Poppins : Sister suffragette

DUCHESSE CD

Edward Elgar

Pomp and circumstance op 39 : Marche militaire en Ré Maj op 39 n°1

Orchestre Philharmonique de Londres

Royal Choral Society

Andrew Davis, direction

EMI CLASSICS

Edward Elgar

Coronation ode op 44 : 1. Crown the King

New Philharmonia Orchestra

Choeur du King’s College de Cambridge

Philip Ledger, direction

EMI

Gustav Holst

The perfect fool op 39 : Dance of spirits of Fire

Orchestre symphonique de Londres

André Previn, direction

EMI

Arthur Sullivan

The Mikado : Ouverture

Orchestre Pro Arte

Malcolm Sargent

EMI

Edward Elgar

Concerto en si min op 61 : Andante

Nikolaj Znaider, violon

Staatskapelle Dresden

Colin Davis, direction

SONY

Ralph Vaughan-Williams

Dirge for Fidele - pour choeur d'enfants

Alexander Wells, piano

New London Children’s Choir

Ronald Corp, direction

NAXOS