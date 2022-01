Les Quatre Saisons de Nicolas Poussin

Le "Raphaël français", devenu romain, entreprend de 1660 à 1664 un cycle de peintures intitulé "Quatre Saisons". Il y laisse apparaître des saynettes tirés de l'Ancien Testament. Ces peintures sont destinées au Duc de Richelieu. Environ 60 ans après, c'est Vivaldi qui composera son chef d'oeuvre.

"Pour ce qui est de la matière ou sujet, elle doit être noble; et pour donner lieu au peintre de montrer son esprit, il faut la rendre capable de recevoir la plus excellente forme. Il faut commencer par la disposition, puis l'ornement, le décor, la beauté, la grâce, la vivacité, le costume, la vraisemblance et le jugement partout..."

Programme musical

Antonio Vivaldi

Les Quatre Saisons : Concerto en Mi Maj op 8 n°1 – 4 RV 269

Joshua Bell, violon

Academy of Saint Martin-In-The-Fields

John Constable, clavecin

SONY CLASSICAL

