Les poètes de Solesmes

Pour saint Benoît, un monastère ne saurait être un milieu clos, inaccessible au monde. Le monastère est donc comme une maison toujours ouverte aux visiteurs, aux pauvres, aux pèlerins, aux moines de passage, aux bienfaiteurs. Tel est le fondement de l’hospitalité bénédictine.

Mais il est plus rare de voir signaler la venue des gens lettrés dans les monastères… C’est au XVIe siècle que les solitaires de l’abbaye de Port-Royal des Champs offrent l’exemple de personnes cultivées se retirant à l’ombre d’un monastère, mais sans s’y agréger.

La Révolution française de 1789 à 1793 vide et confisque les abbayes, les couvents, les monastères et tous les établissements abritant des congrégations religieuses. A leur réouverture, les temps ont changé et les moyens ne sont plus les mêmes…

Au cours de son long séjour à Solesmes de l’automne 1835, le Comte de Montalembert lit une amitié étroite avec Dom Prosper Guéranger, le moine, le fondateur, le théologien, le liturgiste. Celui grâce auquel le chant grégorien résonne à nouveau sous les voûtes.

Ce dernier aura une conclusion fort romantique dans son texte sur la « Résurrection des Bénédictins de France » s’adressant aux « artistes » et « aux hommes d’amour et de nature religieuse », il déclare : « Ce sont eux que nous appelons à la contemplation de ce magnifique et touchant spectacle, de voir ces hommes, quand vient le soir, glisser silencieux avec leurs antiques vêtements, comme de mystérieux fantômes, le long du cloître, pour se rendre au lieu de la prière, et d’entendre toutes ces voix qui s’élèvent comme une seule voix en chantant les hymnes saints …Nous irons, nous autres hommes du monde, nous ressourcer quelques temps dans la solitude du cloître pour y puiser les inspirations qui nous manquent…Il n’y a pas dans le cloître que des leçons à prendre ; il y a encore des inspirations et des pensées d’artistes à recueillir ».

Don Guéranger souligne ici, de façon étonnamment moderne, le rôle du monastère comme lieu de ressourcement spirituel, en particulier pour les artistes et les intellectuels.

Programme musical

Anonyme

Fête de la Sainte-Cécile office pour Choeur a cappella et pièces d'orgue alternées :

Cantitabus organis et psaume 109 : Choral BWV 727 : Herzlich tut mich verlangen (instrumental)

Album : Grégorien / Sanctoral 2 /abbaye de solesmes

Choeur des moines de l'Abbaye de Solesme

Jean Claire, direction

Claude Gay, orgue

ACCORD

Anonyme

Bells : Tolling of the knell / Sonnerie du glas

Quatuor Kronos : Early Music (Lachrymae Antiquae)

Cloches de l'Abbaye de Saint-Pierre de Solesmes

NONESUCH

Jan Pieterszoon Sweelinck

Mein junges leben hat ein end

Récital Gaston Litaize : inauguration du grand orgue de l'Abbatiale de Solesmes

Gaston Litaize, orgue

DECCA

Saint Venance Fortunat

Vexilla regis - hymne grégorienne

Franz Liszt : via crucis et autres oeuvres

Vox Clamantis, Jaan Eik Tulve (direction)

MIRARE

Anonyme

Messe des Rameaux : La procession : Pueri Hebraeorum (antienne) -

Evangile - Sonnerie de cloche - Antiennes

Album : Abbaye de Solesmes : Carême et Rameaux

Choeur des moines de l'Abbaye de Solesmes

Joseph Gajard, direction

ACCORD

Jean-Sébastien Bach

Fête de la Sainte-Cécile office pour Choeur a cappella et pièces d'orgue alternées

Cantitabus organis et psaume 109 : Choral BWV 727 : Aus der tiefe rufe ich (instrumental)

Album : Grégorien / Sanctoral 2 /abbaye de solesmes

Choeur des moines de l'Abbaye de Solesme

Jean Claire (direction), Claude Gay (orgue)

ACCORD

Anonyme

Messe des Rameaux : Chant d'entrée

Album : Abbaye de Solesmes : Carême et Rameaux

Choeur des moines de l'Abbaye de Solesmes

Joseph Gajard, direction

ACCORD

André Caplet

Le miroir de Jésus : Miroir de joie : Présentation

André Caplet : le miroir de Jésus (Triptyque sur les mystères du Rosaire

Jean-Claude Fasel (direction), Marie-Claude Chapuis (chant)

Quatuor Sine Nomine : Patrick Genet (violon), François Gottraux (violon), Hans Egidi (Alto), Anne Bassand (harpe), Marc-Antoine Bonanomi (contrebasse).

Ensemble vocal de Lausanne

MIRARE

Anonyme

Vêpres : Répons (Christus Resurgens) - pour choeur d'hommes a cappella

Album : Abbaye de solesmes : Ténèbres

Choeur des moines de l'Abbaye de Solesmes

Jean Claire, direction

NOCTURNE