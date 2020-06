Les folles journées de Beaumarchais

Un horloger fils d’horloger, Pierre Augustin Caron de Beaumarchais est un énergumène des Lumières ! Sa vie est une suite de folles journées... En deux mots, un homme libre !

Un horloger fils d’horloger, Pierre Augustin Caron de Beaumarchais est un énergumène des Lumières ! En deux mots, un homme libre.

Voltaire l’adorait : « Quel homme ! écrit l’auteur de Candide au jeune d’Alembert, il réunit tout, la bouffonnerie, le sérieux, la raison, la gaieté, la force, le touchant, tous les genres d’éloquence ; et il n’en recherche aucun ; et il confond tous ses adversaires ; et il donne des leçons à ses juges. Sa naïveté m’enchante. Je lui pardonne ses imprudences, et ses pétulances ».

Première diffusion le 3 novembre 2019

Retrouvez la suite du texte et la programmation musicale en cliquant ici