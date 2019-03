Le Théâtre de Shakespeare ou une éducation par l’histoire

Une émission en partenariat avec J'aime la Musique

William Shakespeare est né en Angleterre en 1564 sous le règne d’Elisabeth 1ère et est mort sous le règne de son successeur Jacques 1er, le fils de Marie Stuart. Ces deux dates le placent dans l’une des périodes les plus sanglante !

Un seul but dans l'oeuvre de Shakespeare : l'éducation du caractère

Toute l’œuvre de Shakespeare est tournée vers un but. L’éducation du caractère. Pas seulement par le biais de ses fameuses pièces historiques, mais également celui de ses comédies. Bien souvent des tragédies déguisées. Il ne pouvait certes écrire directement une tragédie sur Elisabeth 1ère s’il voulait garder la tête sur les épaules. Tout l’art de Shakespeare est d’écrire des pièces sur le passé pour éclairer le présent...

Le théâtre est d’abord un moyen pour établir le trait d’union entre une culture de cours et une culture populaire composée de légendes, de jeux et de rites communautaires. Le théâtre anglais est dès lors un théâtre profane, plus ludique. La musique y a une grande place. Il se consacre essentiellement à l’histoire de l’Angleterre. Il se fait donc pédagogique et participe ainsi à la construction d’un « roman national ». L’éducation politique du citoyen se fait alors par l’histoire ; Shakespeare est convaincu que l’individu humain est capable d’en changer la dynamique. Il est l’héritier de réseaux humanistes issus de la Renaissance parmi lesquels on trouve au début du XVIè siècle Erasme, Rabelais, Thomas More, Machiavel…

Shakespeare et le Théâtre du Globe

Un décret de 1574 oblige à construire les théâtres à l’extérieur de Londres. Ils sont construits en bois comme le Globe, érigé en 1594 au bord de la Tamise. Leur forme est circulaire avec au centre un espace vide. C’est là que le public populaire se tient debout. Des galeries offrent des places assises pour les plus riche.

Toutes les couches de la société londonienne sont représentées au Théâtre du Globe. Shakespeare s’y installe avec sa troupe. C’est entre 1601 et 1606 qu’il y produit ses tragédies autour du thème de la vengeance : Hamlet en 1601, Othello en 1603, Le Roi Lear en 1605 et Macbeth en 1606. Le public est pris à partie par le spectacle. Il y a alors une interaction étroite entre la représentation de la tragédie de l’histoire et les spectateurs.

La musique dans le paysage shakespearien

Shakespeare aime bousculer pour susciter le questionnement… Et il n’hésite pas comme dans Beaucoup de bruit pour rien par exemple, à introduire un épisode menaçant susceptible de faire basculer la Comédie dans la Tragédie. L’ironie est donc omniprésente dans le théâtre de Shakespeare.

La musique entre dans le paysage shakespearien. Car elle établit un lien entre ce qui est vu sur scène et la portée philosophique du texte. Shakespeare parsème alors son théâtre de chansons et ballades que son public reconnaît.

Les compositeurs comme William Byrd, Thomas Morley ou Robert Johnson en composent la musique. Les chansons peuvent alors être accompagnées au luth ou par un petit ensemble d’instruments, jouant sur scène ou en coulisse. Elles éclairent le caractère du personnage qui chante.

