Le philosophe et le despote éclairé

Voltaire, l’écrivain. L’historien, le philosophe est une figure de proue du siècle des Lumières. François-Marie Arouet est issu de la veille bourgeoisie parisienne. Grâce à ses parents il reçoit une formation de qualité chez les jésuites. Son esprit précoce le fait rapidement connaître dans le monde des lettres, notamment pour son attaque du pouvoir qui lui vaut la prison. En 1718 il prend le nom de Voltaire et fait jouer sa première tragédie Œdipe. C’est un grand succès mais une nouvelle querelle l’enjoint à s’exiler en Angleterre jusqu’en 1729. Voltaire y découvre les libertés parlementaires et les philosophes anglais.

Le jeune Frédéric II vit une enfance très éprouvante sous la férule de son père Frédéric-Guillaume 1er, dit Le Roi-Sergent. Devenu roi, Frédéric II continue la politique intérieure de son père mais adopte un ton plus agressif et machiavélique en politique extérieure. Sa déloyauté diplomatique faillit le mener à sa perte lors de la guerre de Sept Ans mais elle assure à la Prusse son apogée militaire. Il gouverne avec une passion et un engagement qui rappelle ceux de Louis XIV.

Une amitié rêvée

Frédéric II, le despote éclairé, le roi-philosophe garde toute sa vie son admiration pour la culture française. Dans cette langue il écrit et lit nombre d’ouvrages. . Dévoré par la curiosité de converser avec le prince des Lumières, il prend enfin sa plume. D’emblée le ton est flatteur. Naît alors une correspondance où tous deux retrouvent en l’autre un esprit également curieux, ouvert et correspondant à leurs espoirs : Voltaire doit être l’ami, le guide, le mentor ; Frédéric doit être le prince éclairé, sensible aux idéaux des Lumières, le roi-philosophe. Durant quatre années, de 1736 à 1740, Voltaire et Frédéric « ont rêvé et se sont rêvés ». L’aboutissement de cette première phase de relation est la parution de l’Anti-Machiavel, réfutation par Frédéric du Prince de Machiavel. Si l’ouvrage, largement corrigé par Voltaire, marque l’apothéose de la relation épistolaire entre les deux hommes, il sonne aussi le glas de la période d’idéalisation de cette relation.

Le couronnement du Roi en 1740 suivi de son invasion perfide de la Silésie et de deux brèves rencontres entre les deux hommes, brisent l’image du prince idéal que Voltaire a de lui. Les compliments continuent toutefois à pleuvoir de part et d’autre. De même que ne cessent pas les échanges de livres et les discussions philosophiques. Mais leur relation n’est plus sereine. Le Roi de Prusse de son côté tire les ficelles de la politique pour faire venir à Berlin son écrivain préféré. Il détruit pour cela la réputation de Voltaire à Versailles. Malgré honneurs et pension, la courte vie du poète - courtisan au Château de Versailles laisse à Voltaire un goût amer. Son roman Zadig met en scène cette vie à la cour. Et paraît anonymement en 1848. Devenu indésirable à la cour de Versailles, désemparé après la mort de Madame du Châtelet et par un public parisien qui las de ses succès siffle ses pièces, il accepte l’offre de Frédéric II de se fixer à Berlin.

On presse l'orange et on jette l'écorce

Bien vite les relations entre les deux hommes se détériorent : ils en viennent à se critiquer par pamphlets interposés. Voltaire publie son premier conte philosophique Micromégas en 1752. Mais s’aperçoit qui l’est l’amuseur et non le conseiller de Sa Majesté. Le propos « on presse l’orange et on jette l’écorce » lui est alors rapporté. Et tout se gâte à la fin de 1752. Bientôt Voltaire fuit Berlin et emporte avec lui un livre de poésies du monarque. Alors l’empereur se venge et le laisse emprisonné un mois à Francfort. Voltaire vit très mal cette humiliation. Ainsi se terminent provisoirement les relations du « Salomon du Nord » et du « Virgile français ». L’Orange avait bel et bien été pressée, l’écorce en demeurait utilisable. Frédéric regrette ses procédés avec Voltaire, Voltaire regrette d’avoir quitté la cour de Prusse. C’est alors que la guerre de sept ans éclate et la situation du roi de Prusse est inquiétante. Voltaire sent renaître en lui son intérêt pour son ancien disciple. Lorsqu’il découvre en 1757 son Epître dite d’Erfurt où le souverain écrit : « Penser, vivre et mourir en roi ». Alors Voltaire prend sa plume. Il le supplie de considérer le tort irrémédiable que ce geste ferait à la philosophie.

Il était beau de voir le plus illustre écrivain français, même chassé de sa patrie, tendre une main secourable au plus illustre souverain de l’Europe ennemie de la France, pour l’engager à vivre.

