Le Neveu de Rameau ou la "guerre du rire"

A la fin du XVIIIè siècle, le philosophe Diderot écrit "le Neveu de Rameau", un ouvrage satirique qui concilie la profondeur philosophique et le pouvoir comique. Le philosophe livre également une réflexion sur la musique, alors que les opinions se divisent entre musique française et italienne.

Entre 1762 et 1773, Denis Diderot écrit Le Neveu de Rameau, un dialogue philosophique dans lequel le narrateur s'entretient avec Jean-François Rameau, neveu du compositeur Jean-Philippe Rameau. Satirique et subversif, l'ouvrage n'est pas édité et ne réapparaît qu'en 1798, après la mort de l'auteur.

Diderot écrit cet ouvrage alors que le monde littéraire et musical parisien est agité par la Querelle des Bouffons, une controverse qui oppose les tenants de la musique française - le "Coin du Roi", dont le représentant musical est Jean-Philippe Rameau - aux partisans de la musique italienne, le "Coin de la Reine" mené par Jean-Jacques Rousseau. Mais Le neveu de Rameau ne se contente pas de répondre à cette querelle esthétique, il répond également aux détracteurs des philosophes encyclopédistes, tels que Choiseul et Charles Palissot. Ces "antiphilosophes" reprochent à Diderot son trop grand sérieux, sa pédanterie et son jargon ; avec Le neveu de Rameau, Diderot leur répond par la satire, en les tournant en dérision.

Programme musical

Jean-Philippe Rameau

Tambourin

Pieter Jan Belder, clavecin

BRILLANT CLASSICS

Michel Corrette

Les amusements du Parnasse, livre III : L'écho du maître de musique del Sr Pergolesi

Jean-Patrice Brosse, clavecin

DISQUES PIERRE VERANY

Claude Balbastre

Sonate en quatuor en Ut Majeur n°3, Romance - pour clavecin et cordes

Concerto Rococo

Jean-Patrice Brosse, clavecin et direction

DISQUES PIERRE VERANY

Giovanni Battista Pergolesi

La servante maîtresse : Contenta tu farai, Duo de Serpina et Uberto

Renata Scotto, soprano

Sesto Bruscantini, basse

Les virtuoses de Rome

Renato Fasano, direction

RICORDI

Jean-Jacques Rousseau

Le Devin du village : Pantomime

Orchestre de chambre Louis de Froment

Louis de Froment, direction

EMI

Jean-Philippe Rameau

Les Indes Galantes : Concert I en Sol Majeur et mineur, ouverture - Suite d'après l'opéra-ballet pour 2 clavecins

Pierre Hantai, clavecin

Skip Sempe, clavecin

MIRARE

Jean-Philippe Rameau

Les Indes Galantes : Ouverture

Les Arts Florissants

William Christie, direction

HARMONIA MUNDI

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n°1 en Ut Majeur K6, Allegro - pour violon et clavecin

Jacques Dumont, violon

Robert Veyron-Lacroix, clavecin

EMI

Egidio Duni

La Fée Urgèle : Divertissement

Trondheim Barokk

Martin Wahlberg, direction

K617 PRODUCTIONS

Jean-Philippe Rameau

Pygmalion : Ouverture - Arrangement pour 4 violons d'après un arrangement pour 2 violons

Les Quatre Violons

ERATO

Jean-Philippe Rameau

Les paladins : ouverture - réduction pour clavecin

Catherine Zimmer, clavecin

ENCELADE