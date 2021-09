Le merveilleux voyage de Marco Polo

Parvenue à Rome dès le premier siècle avant Jésus-Christ, produit essentiel d'échanges, la soie a donné son nom à la plus célèbre voie commerciale de tous les temps. De tous les voyageurs ayant fréquenté ce très ancien réseau de communication, Marco Polo demeure sans conteste le plus connu.

Ce qu'on a pu rencontrer sur la route de la soie :

Les Polo (père et oncle de Marco) poursuivent leur chemin jusqu’au palais de Koubilaï, à Pékin. C’est le plus vaste et plus merveilleux palais jamais vu… La grande salle est si large que plus de 6000 hommes y pourraient bien manger en même temps… Il y a quatre cents chambres. Les toits sont tous en vermeil, vert, azur, bleu paon et jaune. Il y règne le plus grand raffinement. Les barons chargés de tester les mets et les boissons « ont la bouche et le nez voilés de belles toiles de soie et d’or, pour que leur haleine et odeur ne puissent aller dans les viandes et breuvages du Grand Sire ». Outre de très bons chiens, des loups-cerviers, des aigles, Koubilaï a aussi des tigres dressés pour la chasse. Quand il les emmène chasser, « il faut qu’ils soient amenés contre le vent, car si le gibier sentait leur odeur, il s’enfuirait sans attendre ». Cerfs blancs, hermines, chevrotains porte-muse, peuplent l’immense parc du plais. Il y a fait construire un « mont vert ». Entièrement recouvert de lapis-lazuli, cette colline est plantée d’arbres magnifiques qui ne perdent jamais leurs feuilles. Ainsi ces pierres s’harmonisent-elles avec le feuillage....

Programme musical

Anonyme

Cathay – Le voyage de Marco Polo

Capella de Ministrers

Carles Magraner, direction

[ Licanus ]

Musique traditionnelle

Jeopardy

The musical voyages of Marco Polo

Kyriakos Kalaitzidis, oud

Petros Papageorgiou

Ziya Tabassian

Yorgos Pagozidis

[ World Village ]

Musique traditionnelle

Gallop

The musical voyages de Marco Polo

En Chordais

Ensemble Constantinople

Drossos Koutsokostas

[ World Village ]

Musique traditionnelle

Marco’s dream - Chant diphonique

The musical voyages de Marco Polo

En Chordais

Ensemble Constantinople

Amartuwshin Baasandorj, chant

[ World Village

Traditionnel

Marco Polo

Loreena Mac Kennit

[ Quinlan Road Productions ]

Ennio Morricone

Moses and Marco Polo suite : Moses

Yo-Yo Ma, violoncelle

Sinfonietta de Rome,

Ennio Morricone, direction

[ Sony Classical ]

