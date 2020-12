Le Troubadour ou l'amour de loin

Au XIIè siècle, le troubadour et prince de Blaye Jaufré Rudel rêve d'un amour pur et d'une beauté lointaine...

Rediffusion de l'émission du 16 septembre 2018

Programmation musicale

Anonyme

Dananza amorosa - pour ensemble instrumental

Carole Matras

Ricercar 134

Bernard De Ventadour

Can vei la lauzeta

Ensemble Fur Fruhe Musik D'Augsbourg

CHRISTOPHORUS SCGLX 74033

Anonyme

Parti de mal

Ensemble Fur Fruhe Musik D'Augsbourg/Rainer Herpichbohm

CHRISTOPHORUS CHE 0148-2

Walther Von Der Vogelweide

Under der linden an der heide

Ensemble Fur Fruhe Musik D'Augsbourg/ Sabine Lutzenberger

CHRISTOPHORUS SCGLX 74033

Jaufre Rudel

No sap chantar qui so no di

Troubadours Art Ensemble/GERARD ZUCHETTO

TROBART TRO15 TROBA 1

Kaija Saariaho

L'amour de loin : J'ai cru en toi (Acte V 3ème tableau) Clémence et choeur

Ekaterna Lekhina/Choeur de la radio de Berlin/Orchestre Symphonique allemand de Berlin/ Kent Nagano

Harmonia Mundi 801937