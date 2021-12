Le cheval de Mazeppa

Tantôt décrit comme un infâme traitre tantôt comme un honorable modèle à suivre, le nom de Mazeppa est rituellement honni en Russie de toutes les églises orthodoxes de l’empire jusqu’à la révolution d’Octobre 1917, tandis que l'Ukraine le nomme héros de l'Indépendance en 2009.

Après Byron et Victor Hugo de nombreux peintres et musiciens s’emparèrent de la première partie de l’histoire de Mazeppa – la légende de sa chevauchée sauvage – pour en faire un véritable mythe romantique. Parmi eux, les peintres Delacroix, Géricault, Vernet mais aussi Théodore Chassériau et le compositeur et pianiste Franz Liszt.

« Celui qui remplissait alors cette tâche était un gentilhomme polonais, nommé Mazeppa, né dans la palatinat de Podolie. écrit le poète. Il avait été élevé page du roi Jean-Casimir, et avait pris à sa cour quelques teintures des belles-lettres. Une intrigue qu’il y eut dans sa jeunesse avec la femme d’un gentilhomme polonais ayant été découverte, le mari le fit fouetter de verges, le fit lier tout nu sur un cheval farouche, et le laissa aller en cet état. Le cheval, qui était du pays de l’Ukraine, y retourna, et y porta Mazeppa demi-mort de fatigue et de faim. Quelques paysans le secoururent : il resta longtemps parmi eux, et se signala dans plusieurs courses contre les Tartares. La supériorité de ses lumières lui donna une grande considération parmi les Cosaques ; sa réputation s’augmentant de jour en jour, obligea le tsar à le faire prince de l’Ukraine ».

Programme musical

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Mazeppa – Ouverture

Orchestre Symphonique Académique de l’URSS

Evgueni Svetlanov, direction

(Svetlanova)

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Mazeppa : Gopak (Acte I Sc 1)

Orchestre de la Radio de Munich

Roman, Kofman, direction

(Orfeo)

Franz Liszt

Mazeppa : Etude d'exécution transcendante pour piano en ré min S 139 n°4

Nelson Goerner, piano

(Cascavelle)

Franz Liszt

Mazeppa – Poème symphonique

Orchestre Philharmonique de Londres

Bernard Haitink, direction

(Philips)