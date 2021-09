Le Beatles des Toreros et le cosmonaute du Kirov

En 1961, alors que Paris découvre le jeune danseur Rudolf Noureev, celui que l’on appelle le cosmonaute du Kirov, le matador El Cordobes domine lui, la tauromachie espagnole. Tout comme Rudolf Noureev devient très vite la pop star du ballet classique, El Cordobes est le premier torero à la mode.

Même si ce n’est pas son intention première, El Cordobes révolutionne incontestablement le spectacle tauromachique. Il ne semble pas conscient toutefois de la portée qu’ont eu ses prises de risque insensées et son affranchissement dans l’arène sur un public avide de liberté. Dans cette Espagne qui s’ouvre progressivement au monde, il est un modèle de réussite et un regain de vitalité. Ses extravagances dans l’arène vont bien à contre-courant de tout ce qui a été fait jusque -là.

Dépourvu de conscience politique à l’instar de sa génération, il sert pourtant les intérêts de la dictature : il incarne un modèle de réussite sociale qui répond à la volonté méritocratique du régime franquiste. Et ses dires témoignent d’un intérêt manifeste pour la jeunesse qui s’identifie à lui. Mais Benitez se contente de profiter de son succès, sans vraiment se préoccuper du monde qui l’entoure. L’engagement politique lui semble inconnu. Personnage médiatique totalement dépolitisé, le matador est symptomatique d’une génération d’Espagnols qui, par mesure de sécurité, se tient à l’écart des affaires publiques du pays.

Six pas exactement conduisent Rudolf Noureev vers la liberté de danser le 16 juin 1961 ! Un choix. Celui de vivre pour la danse. Et seulement cela. Pour Rudolf, la politique n’a rien à voir avec sa motivation. Seul le besoin absolu de danser justifie sa décision. Il s’élance pour la première fois en Occident pour ses variations prodigieuses dans l’Acte III du royaume des ombres de la Bayadère. Aigrette au turban, casaque chamarrée, enfant sauvage bondissant, tel apparait Noureev aux parisiens médusés, séduits par cette idole de vingt-trois ans. Les critiques français ne remarquent pas que Noureev a introduit quelques pas personnels. Rudolf réussit quelque chose de nouveau : il danse le pas deux fois, et deux fois plus vite. C’était bien plus difficile mais incorrect sur le plan chorégraphique. Tout le monde hors scène se mit à ronchonner mais le public était conquis ! Noureev a toujours refusé d’appartenir aux jeunesses communistes. Seule sa liberté de danser l’emporte sur ses choix.

Le 2 avril 1962, Noureev est déclaré coupable par les autorités soviétiques. Son refus de rentrer au pays est considéré comme une trahison envers la mère patrie. Mais Rudolf n’a aucune intention de rentrer au pays ! Il vient d’apprendre que le Royal Ballet lui propose de faire partie de la compagnie.

Programme musical

El Trompeta flamenco

Banda de Aviacion Espagnola

Gomez de Arriba Manuel, direction

CD : La corrida

MONTILLA

Espana cani

Don Vincente & his Orchestra

CD : Musique de corrida d’Espagne

LASER LIGHT

Espagne : Corrida

Paul Durand, compositeur

Marcel Allaume, réalisateur

CD : Musique & Ambiance

VEGA

Leon Minkus

Don Quijote – Scène des torédors (Acte I)

Orchestre de l’Opéra de Sofia

Nayden Todorov, direction

NAXOS

Manolete

Musique de Corrida

Leon Minkus

Don Quijote – Seguedille (Acte I)

Orchestre de l’Opéra de Sofia

Nayden Todorov, direction

NAXOS

Sevillanas flamencas

Manolo Sanlucar

BOF Sevillanas

POLYDOR

