Le ballet, miroir de notre histoire

Comme une invitation à la beauté, à la grâce et au mystère des corps, la naissance du ballet classique est aussi une histoire. Celle qui puise ses origines dans la Renaissance italienne au 15è siècle…

Quand les cours princières de Milan, de Florence, de Ferrare et de Mantoue aimaient à donner des « entremets » pendant les cérémonies fastueuses. Ces divertissements chantés et dansés se déroulaient à l’occasion de mariages ou des entrées solennelles des souverains. Pour célébrer un invité de marque, Laurent le Magnifique a l’idée des « triomphes ». Il renouvelle ainsi les défilés grandioses que Rome permettait à ses généraux victorieux. On parle déjà de pas simples ou doubles, de tour, demi-tour, de saut certes pas encore très haut… Les pas plus élaborés sont le battement de pied, la démarche, le pas couru, le temps plié. En Italie, le Ballet de cour est une création aristocratique par excellence.

Première diffusion le 14 avril 2019

Retrouvez la suite du texte et la programmation musicale en cliquant ici