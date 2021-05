La naissance de Babar

Le petit Laurent de Brunhoff ouvre le cadeau de noël de son parrain et découvre, émerveillé, un éléphant à roulettes recouvert d’une douce peluche grise. On peut grimper dessus, le tirer par la trompe et le faire rouler. Douze ans plus tard, l'histoire de Babar sera un immense succès de librairie...

Laurent de Brunhoff en 1969 / 'Babar' fait de l'auto-stop dans les rues de Paris, 1968 / Mauscrit de 1931, © Getty