La Divine Comédie ou une descente aux enfers

Sous forme du récit d’une vision, Dante Alighieri écrit de 1306 - 1308 son voyage imaginaire dans l’outre- tombe. La Divine Comédie. En choisissant le dialecte toscan plutôt que le latin pour écrire l’œuvre qu’il portera jusqu’à sa mort en 1321, Dante contribue à la naissance de la langue italienne.

Cette année 2021 nous commémorons les 700 ans de la mort de Dante Alighieri. Franz Liszt a été très inspiré par la Divine Comédie.

« Au milieu du chemin de notre vie,

Je me retrouvai par une forêt obscure

Car la voie droite était perdue.

Ah dire ce qu’elle était est chose dure

Cette forêt féroce et âpre et forte

Qui ranime la peur dans la pensée !

Elle est si amère que mort l’est à peine plus ;

Mais pour parler du bien que j’y trouvai,

Je dirai des autres choses que j’y ai vues.

Je ne sais pas bien redire comment j’y entrai,

Tant j’étais plein de sommeil en ce point

Où j’abandonnai la voie vraie.

Mais quand je fus venu au pied d’une colline

Où finissait cette vallée

Qui m’avait pénétré le cœur de peur,

Je regardai en haut et je vis ses épaules

Vêtues déjà par les rayons de la planète

Qui mène chacun droit par tous sentiers.

Alors la peur se tint un peu tranquille,

(Qui dans le lac du cœur m’avait duré

La nuit que je passai si pleine de peine

Et comme celui qui hors d’haleine,

Sorti de la mer au rivage,

Se retourne vers l’eau périlleuse et regarde,

Ainsi mon âme, qui fuyait encore,

Se retourna pour regarder le pas

Qui ne laissa jamais personne en vie). »

Dante, La Divine Comédie

Programme musical

Franz Liszt

Eine Symphonie zu Dantes Divina Commedia S 109

Volker Arndt, ténor

Matthias Eisenberg, orgue

Femmes du Choeur de Saint Thomas de Leipzig

Orchestre du Geawandhaus de Leipzig

Kurt MAsur, direction

Album : Franz Liszt : Poèmes symphoniques

EMI

