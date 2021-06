« Elle était grande, très mince, noire de cheveux, rose et banche de visage. Elle avait la tête petite, de longs yeux d’émail comme une japonaise, mais vifs et fins, les lèvres du rouge des cerises, les plus belles dents du monde; on eut dit une figurine de Saxe.» Alexandre Dumas junior

Couverture de livre; Portrait de Marie Duplessis, "La Dame aux Camélias", © Getty