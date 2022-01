La colère de Médée

La figure de la magicienne Médée, est l’un des sujets antiques le plus souvent réécrit et enrichi depuis la version d’Euripide du 5è siècle avant Jésus-Christ. Serait-ce le pouvoir de la passion ou l’attrait de la transgression qu’elle incarne ?

Petite fille d’Hélios, dieu du soleil, fille d’Aietès, roi de Colchide, et d’Idye, la plus jeune des Océanides, Médée est donc à la fois d’ascendance royale et divine. Son ancêtre Gaïa est la déesse de la terre et sa tante Circé, une puissante magicienne.

On raconte que les Agonautes parvenus dans le pays de Colchide dont le roi garde la Toison d’Or, sont sauvés des embûches d’Aietès par sa fille Médée qui tombée follement amoureuse de Jason trahit sa lignée. Elle endormit le dragon, gardien de la toison du bélier doré, la livra à Jason et à ses compagnons, puis s’enfuit avec eux, entraînant son jeune frère Absyrtos. Mais poursuivit par Aietès, les Argonautes décident pour le retarder de tuer l’enfant. Puis le déchirent et jettent ses lambeaux dans le fleuve Phase. Tandis que le père recueille les débris de son enfant déchiqueté, Médée fuit avec Jason qui lui a promis de l’épouser.

Pélias avait envoyé Jason à la conquête de la Toison d’Or car il espérait ainsi de débarrasser de lui. Mais en son absence, Pélias pousse sa mère au suicide et tue son frère. Pour le venger, Médée à son retour fait tuer Pélias et fait croire à ses filles que si elles le découpent en morceaux et le font bouillir, il deviendra immortel. Mais après la mort de Pélias, son fils Acaste chasse Médée et Jason qui se réfugient alors en Corinthe où ils vivent heureux quelques années. Or Creüse, la fille de Créon, roi de Corinthe, n’a pas de descendance. Créon promet alors à Jason sa protection s’il accepte de l’épouser. Jason accepte mais trahit la promesse de mariage faite à Médée. Profondément blessée et saisit de fureur, celles-ci offrent à Creüse avant son mariage une tunique qui lui brûle la peau, et incendie le palais de Créon. Ses deux ennemis morts, elle supprime le dernier lien qui la relie à Jason : elle égorge les deux enfants qu’elle a de lui.

Luigi Cherubini

Médée : Sinfonia

Orchestre du théâre de la Scala de Milan

Tullio Serafin, direction

WARNER CLASSIC

Giovanni Pacini

Médée : Medea vive vive o cielo (Acte II)

Jolanta Omilian, soprano

Marcello Lippi, basse

Orchestre symphonique de Savone

Richard Bonynge, direction

ARKADIA

Giovanni Pacini

Morte all'infame (Acte III)

Jolanta Omilian, soprano

Sergio Panajia, ténor

Schola Cantorum San Gregorio Magno Trecate

Orchestre symphonique de Savone

Richard Bonynge, direction

Médée : Medea vive vive o cielo (Acte II)

ARKADIA

Luigi Cherubini

Médée : Introduction (Acte II)

Orchestre du théâtre de la Scala de Milan

Tullio Serafin, direction

WARNER CLASSIC

Luigi Cherubini

Medea : Acte 3 : Ah perfido (Beethoven)

Maria Callas, soprano

Renata Scotto, soprano

Orchestre du théâtre de la Scala de Milan

Chœur du théâtre de la Scala de Milan

Tullio Serafin, direction

EMI

Luigi Cherubini

Médée : Soffrir non posso (Acte II)

Maria Callas, soprano

Miriam Pirazinni, mezzo-soprano

Giuseppe Modesti, basse

Orchestre du théâtre de la Scala de Milan

Chœur du théâtre de la Scala de Milan

Tullio Serafin, direction

WARNER CLASSIC

Luigi Cherubini

Médée : Dei tuoi figli la madre (Acte I)

Maria Callas, soprano

Orchestre du théâtre de la Scala de Milan

Tullio Serafin, direction

WARNER CLASSIC

Marc-Antoine Charpentier

Médée : Air funeste / Ah funeste revers (Acte V Sc 3)

Choeur des Corinthiens

Les Arts Florissants

William Christie, direction

ERATO