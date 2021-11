La Baronne rouge d'Ilya Repine

Ilya Repine choisit de peindre le portrait de la Baronne rouge, femme libre, presque grandeur nature. Toutes ces dames de Saint-Petersbourg sont en émoi face à la finition et l’élégance du travail de l’artiste. Les femmes du monde n’hésitent pas à mener une attaque énergique à l’encontre de Repine.

Dans ses mémoires, le peintre et critique Alexandre Benois évoque ainsi la forte personnalité de la Baronne Varvara Ikskül von Hildenbandt :

« La haute société de Saint-Pétersbourg prend plaisir à commérer à propos de la baronne Ikskül. Certains ne l’aiment pas à cause de ses idées progressistes, et le sexe faible est jaloux de sa beauté et de ses succès. »

Epouse de l’ambassadeur de Russie à Rome de 1876 à 1891, la baronne est une figure particulièrement cultivée et voyageuse de son temps. Pour le peintre Ilya Répine, la beauté tranchée et la personnalité profonde de la dite « Baronne rouge » lui inspire son portrait qu’il exécute en 1889.

Programme musical

Cesar Cui

Suite n°2 op.38 : Quasi Ballata

Orchestre de la Radio Tchecoslovaque de Bratislava

Robert Stankovsky, direction

MARCO POLO

Nicolas Rimski-Korsakov

Maurice Ravel, arrangeur

Antar : Allegretto

Orchestre National de Lyon

Leonard Slatkin, direction

NAXOS

Modeste Moussorgski

Boris Godounov – Intro et Polonaise

Orchestre Symphonique Académique de l’URSS

Evgueni Svetlanov, direction

MELODIYA

Traditionnel russe

Stenka razine

Chœurs de l’Armée Rouge

MELODIYA

Modeste Moussorgski

La foire de Sorotchinsky : Gopak

Orchestre Philharmonique de Vienne

Valery Gergiev, direction

PHILIPS

Mikhail Glinka

Rouslan et Ludmila : Ouverture

Orchestre du Théâtre Bolchoi

Alexander Vedernikov, direction

PENTA TONE CLASSICS

Anton Rubinstein

Concerto pour piano n°4 en ré min op.70 : Andante meno mosso

Schaghajegh Nosrati, piano

Orchestre Symphonique de la Radio de Berlin

Robert Farkas, direction

CPO

Exposition Ilya Répine - Peindre l'âme russe

Du 5 octobre 2021 au 23 janvier 2022 au Musée du Petit Palais à Paris