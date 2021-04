"L’île enchantée", "Assemblée dans un parc", "Les Champs-Élysées" ou encore "Embarquement pour Cythère", cette suite de titres charmeurs et mystérieux suscite depuis le XVIIIè siècle une interrogation : Où Watteau situe-t-il ses fêtes galantes ? Le peintre se serait inspiré des paysages de Flandre

Les Romances sans paroles sont d’autres Fêtes galantes, où le poète Verlaine s’inspire indirectement, d'Antoine Watteau. Subtilement, il emprunte au peintre, non plus son sujet – les bergers de la pastorale et les masques de la comédie italienne –, mais sa technique. Tous les procédés susceptibles de représenter le paysage de plein air. Dans L’Art du dix-huitième siècle, les Frères Goncourt font de Watteau, certes l’artiste des « paysages de France, plantés de pins d’Italie », mais surtout l’innovateur qui « s’élève à l’invention de cette pâte, pour ainsi dire à lui, cette pâte à la fois fluide et cristallisée » qui permet « la transfiguration des choses joliment colorées sous un rayon de soleil, leur doux pâlissement, l’espèce d’épanouissement diffus de leur éclat dans la pleine lumière ». Ainsi, poursuivent-ils, « Watteau n’est plus un peintre flamand, c’est un peintre français, et un Français par le faire, qu’on l’entende bien, et sans tenir compte de sa création et de sa poétique toute française. »

Claude Debussy met en musique les Romances sans paroles. Ce qui chante alors dans les Romances sans paroles de Debussy ne serait pas le poète, mais l’âme de la langue elle-même appelée poésie : c’est la féminine Psyché, qui épousa l’Amour dans un baiser aérien avant de rejoindre le cortège de Vénus, la Beauté.

« Debussy, donne la main à Watteau et à Verlaine, « les trois Grâces françaises » nous dit l’écrivain qui se veut un croisé de la beauté, André Suarès.

Programme musical

Felix Mendelssohn

Romance sans parole en fa# min. op.67 n°2

Daniel Barenboim, piano

DGG

Gabriel Fauré

5 Mélodies de Venise op 58 : A Clymène

Joyce di Donato, mezzo-soprano

Julius Drake, piano

WIGMORE HALL

Gabriel Fauré

Romance sans paroles la b maj. op.17 n°3

Alexandre Tharaud, piano

PARLOPHONE

Claude Debussy

Arabesque n°1 en Mi maj. L 66 n°1

Jean-Yves Thibaudet, piano

DECCA

Claude Debussy

Ariettes oubliées L 63 (60) : 1. C'est l'extase langoureuse

Sabine Devielhe, soprano

Alexandre Tharaud, piano

ERATO

Claude Debussy

Ariettes oubliées L 63 (60) : 2. Il pleure dans mon coeur

Sabine Devielhe, soprano

Alexandre Tharaud, piano

ERATO

Claude Debussy

Estampes pour piano : Jardins sous la pluie

Josep Colom, piano

RTVE MUSICA

Claude Debussy

Aquarelles : Green

Sandrine Piau, soprano

Jos Van Immerseel, piano

NAIVE