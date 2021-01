Karen Blixen, la "Shéhérazade danoise"

L'autobiographie La Ferme Africaine de l'auteur danoise Karen Blixen a été adaptée par Sydney Pollack. Son film Out of Africa, dont la Bande originale est signée John Barry, a connu un grand succès dans les années 80. Histoires de Musique vous conte aujourd'hui la vie aventureuse de Karen Blixen.

Karen Blixen : "J'ai possédé une ferme en Afrique au pied du Ngong. La ligne de l’Équateur passait dans les montagnes à vingt-cinq mille au Nord; mais nous étions à deux mille mètres d'altitude. (...) J'ai éprouvé, dès ma première semaine en Afrique, beaucoup d'affection pour les indigènes. (...) La découverte de l'âme noire fut pour moi un événement, quelque chose comme la découverte de l'Amérique pour Christophe Colomb, tout l'horizon de ma vie s'en est trouvé élargi."

Programmation musicale

John Barry

If I know a song of Africa

BOF Out of Africa MCA Records

Chant traditionnel Kikuyu

Ludwig Van Beethoven

Sonate "A Kreutzer" Andante con variazioni

Arthur Rubinstein, piano

Henryk Szeryng, violon

RCA RED SEAL

John Barry

Thème et Thème de fin

BOF Out of Africa

MCA Records

, © MCA Records

