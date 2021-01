Lucky Luke : L'homme qui tirait plus vite que son ombre !

Créature du dessinateur belge Morris de Bevere (dit Morris) puis de plusieurs scénaristes, dont René Goscinny, on ne présente plus Lucky Luke. Histoires de musique fait le lien avec cette histoire de la conquête de l'ouest et la musique country, qui est celle de l'histoire américaine.

Il n’a pas échappé à Morris que dans chaque épisode de western dont il s’inspire pour son personnage, tout finit par une chanson. Une voix rauque s’élève alors à l’horizon sur des accords de guitare sèche… Le chant nasillard et dégingandé de Pat Woods dans « I’m a poor lonesome cowboy » est une country song composée par le français Claude Bolling. Musique préférée des blancs du sud des États-Unis, la musique country est celle de l’histoire américaine… Elle est une ligne continue entre les pionniers et l’Amérique d’aujourd’hui. Si beaucoup d’immigrants irlandais et anglais arrivent dans le massif des Appalaches, ils doivent affronter des conditions de vie rudes et misérables. Le dimanche on se retrouve à l’église pour prier, chanter des cantiques et des airs traditionnels celtiques. En quittant l’Europe, l’anglais, l’écossais et l’irlandais apportent avec eux dans leur bagage, leur violon et des ballades.

Programmation musicale

à venir

à réécouter AUDIO 28 min émission France Musique la Nuit..Quel méli-mélo, dis ! « Modern Sounds in Country and Western Music »