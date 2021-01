Juliette Récamier et Madame de Staël. Deux femmes libres sous Napoléon

Juliette Récamier que l'on nommait « la blanche hermine » et Madame de Staël sont toutes deux les Muses d’une sorte de cosmopolitisme qui servit à l’enrichissement, à l’élargissement de l’esprit français. Mais qui pour Napoléon est synonyme de rébellion.

Ces deux femmes réalisent une union à la fois passionnée et combative, théâtrale et tourmentée. Cette amitié est une enclave à l’intérieur d’une société dominée par les hommes. Et rien ne correspond mieux à cet espace féminin privilégié que le salon où se pratique l’art de la conversation, forme élaborée du bavardage « féminin ».

Madame Récamier et Madame de Staël appartiennent à une société et même à un monde aux mains de Napoléon : incarnation d’une misogynie soupçonneuse, furieuse à l’idée de la moindre parcelle de pouvoir qui pourrait lui échapper. Elles représentent toutes deux ce que Napoléon abomine : des femmes libres. La femme de lettres n’hésite pas à tenir tête à Bonaparte. On connaît la réponse de Napoléon à Madame de Staël : « Général quelle est la femme qui a le plus de mérite ? » qui fut : « Madame, celle qui a le plus d’enfants ». Entre Madame Récamier et Madame de Staël, celle-ci est bien-sûr la plus redoutable. Elle est un être d’éloquence, une intellectuelle. Elle s’appuie sur le pouvoir du livre et de la diffusion des idées. « Conseillez - lui de ne pas prétendre me barrer le chemin… Sinon je la romprai, je la briserai » crie Napoléon à son frère Joseph.

Mais Madame Récamier est aussi, sur son mode, et l’a prouvé plusieurs fois, un personnage irréductible, quelqu’un qui ne se soumet pas.

