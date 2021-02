Jules Verne ou Monsieur Ré - Dièze et Mademoiselle Mi Bémol

Dans la famille Verne, la musique fait partie de l’éducation. Le piano trône d’ailleurs dans le salon. La mère de Jules Verne, Sophie Verne est musicienne et son père, Pierre compose quelques chansons. Quant à Jules et son frère Paul, ils sont de bons pianistes.

La musique est comme un double langage dans l’oeuvre de Jules Verne qui s’exprime le plus souvent par la présence du piano. Le plus emblématique est le piano-orgue du Capitaine Nemo installé dans le Nautilus du célèbre roman Vingt mille lieux sous les mers. Nemo est fasciné par la musique. Il s’exprime à travers la musique qui a le pouvoir de le plonger dans un état second. A l’extrémité du salon se trouve le grand piano-orgue du capitaine Nemo sur lequel il fait résonner des sons mélancoliques, qu’il joue avec beaucoup d’expression, mais la nuit seulement, au milieu de la plus secrète obscurité, lorsque le Nautilius s’endort dans les déserts de l’océan. Il a, sur son orgue, de nombreuses partitions d’œuvres créées par des grands compositeurs tel que Weber, Rossini, Mozart, Beethoven, Haydn, Meyerbeer, Harold, Wagner, Auber et Gounod.

Nemo, alors Jules Verne, montre qu’il est un homme de la Renaissance. Les compositeurs qu’il admire viennent d’Allemagne, de France, d’Autriche et d’Italie.

Quand après avoir coulé le « navire d’une nation maudite », il entre dans le salon et joue sur son orgue, le professeur Aronnax se souvient de cette scène émouvante :

« En ce moment, j’entendis les vagues accords de l’orgue, une harmonie triste sous un chant indéfinissable, véritables plaintes d’une âme qui veut briser ses liens terrestres. J’écoutai par tous mes sens à la fois, respirant à peine, plongé comme le capitaine Nemo dans ces extases musicales qui l’entraînaient hors des limites de ce monde »

Programme musical

Jacques Offenbach

Le voyage dans la lune (Ouverture) – Allegro vivo

Philharmonia Orchestra

Antonio de Almeida, direction

PHILIPS

Aristide Hignard / Jules Verne

Notre Etoile

Françoise Masset, soprano

Emmanuel Strosser, piano

MIRARE

Jacques Offenbach

Le voyage dans la lune (Ballet des flocons de neige) - Mazurka

Philharmonia Orchestra

Antonio de Almeida, direction

PHILIPS

Denis Levaillant

Les accords secrets du capitaine Nemo - pour douze saxophones

Jean Michel Goury, saxophones

DLM Editions

Joseph Haydn

Quatuor à cordes n°17 – Finale

Quatuor Carmina

SONY CLASSICAL

Philipp Glass

Mad rush – pour orgue électronique

Album : Analog

ORANGE MOUNTAIN MUSIC

Traditionnel anglais

Solo de cornemuse

Constantin Brailou, cornemuse

VDE-GALLO

Jean Sebastien Bach

Toccata et Fugue en ré min BWV 565

Iveta Apkalna, orgue

OEHMS CLASSICS