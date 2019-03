Jean de La Fontaine ou le poète rebelle

Une émission en partenariat avec J'aime la Musique

Dès son enfance, La Fontaine brouille les pistes. On pense qu’il fut bon élève et bon camarade, comme le dit Maucroix, l’ami de toute une vie. Pour ce fils de maître des Eaux et Forêts, il est légitime d’aller étudier le droit à Paris, s’il veut reprendre la charge de son père. Ce qu’il fera en 1652. Le jeune collégien part donc à la Capitale vers 1635 mais il y mène une vie double. Etudiant en droit, il fréquente les cabarets de la montagne Sainte-Geneviève. Mais saisi d’une crise de mysticisme, il entre à l’Oratoire en 1641.

La Fontaine et la Table Ronde

Avec ses amis lettrés, jeunes poètes et sages de la toute nouvelle Académie française, il découvre les grands poètes de l’Antiquité, de la Renaissance. Ce groupe de la Table Ronde devient bientôt une petite académie où l’on s’exerce en commun, en atelier. Plus tard, La Fontaine n’aura de cesse de puiser dans cette aventure de jeunesse afin de nourrir son inspiration de poète, de peintre et de musicien. L’Académie de la Table Ronde a bien été la source du génie de La Fontaine dans les années profondes de sa jeunesse. Il s’y abreuve de l’héritage de la Renaissance italienne et française. Il y puise une grande curiosité artistique et une culture encyclopédique. Il prend la mesure de la vocation de liberté de l’homme de lettres vis à vis du pouvoir politique et des potentats. Il prend conscience de l’obligation d’autonomie morale du poète et de son engagement dans la société. A partir de 1656, plusieurs poètes du cercle de la Table Ronde se groupent autour de Nicolas Fouquet. Ils constituent ainsi une petite académie brillante. Et La Fontaine en fait partie. La parfaite élégance du mécène plaît au poète en devenir, qui en 1659, conclut avec lui, en des termes d’égalité souriante, et d’affectueuse confiance, un contrat de pension, poétique. Fourniture régulière de vers, quatre fois par an, contre le versement régulier d’une pension et d’une place enviable parmi les habitués de Vaux-le-Vicomte.

Jean de La Fontaine contre le Roi Soleil

La nuit du 17 août 1661, le « feu d’artifice » de Vaux -le -Vicomte sonne le glas de tous les beaux espoirs. Le Roi, jaloux de ce financier esthète qui lui fait de l’ombre le fait arrêter par Colbert, son austère conseiller. Les lendemains de fête sont terribles. Une arrestation fulgurante, un procès douteux, et un emprisonnement à perpétuité. Fouquet échappe à l’exécution capitale grâce à la mobilisation de ses nombreux partisans. Mais le monarque utilise cette retentissante disgrâce pour signifier les nouvelles règles d’un absolutisme, sans partage. Le pont entre l’Olympe et le Parnasse est brisé. Reste au poète à rentrer en résistance. C’est ce que va faire La Fontaine. Il écrit alors l'Elégie aux Nymphes de Vaux, et une Ode au Roi dans laquelle il s'adresse directement à Louis XIV pour demander sa clémence.

Ce courage ne lui sera jamais pardonné par le Roi, qui l'exile dans un premier temps en Limousin, puis l'ignore systématiquement – ce qui aurait été l'équivalent d'une mort sociale et littéraire... si La Fontaine n'avait gardé de solides amis dans les salons parisiens : Mme de la Sablière, Pellisson, Mme de Sévigné... L'opinion publique parisienne est de son côté.

Les Fables pour arme

Ignoré du Roi, tenu à l'écart de la Cour, La Fontaine trouve néanmoins dans cette situation, une grande liberté. C’est de cette dissidence subtile, mais déterminée, que naissent ses chefs d’œuvre. La Fontaine choisit la fable. La plus modeste et la plus retenue des voix poétiques, pour mieux instruire, et ouvrir la voie à une vérité intérieure que nous tous pouvons connaître. Encore aujourd’hui trois siècles plus tard…

Programmation musicale

Jean-Baptiste Lully

Thésée LWV 51 : Marche du sacrifice (Acte I Sc 9)

Virgin 5452292

Marin Marais

La sonnerie de Sainte Geneviève du mont de Paris

Oiseau Lyre 436185-2

Jean-Baptiste Lully

Le Bourgeois gentilhomme

DGG 463446-2

Marin Marais

Pièces de viole en Ut min. Livre III : Fantaisie et double

Paradizo PA0006

Pierre Beauchamp

Les Fâcheux : Ouverture

Virgin 5452292

Jean Henri D'Anglebert

Suite n°2 en sol min. Courante

Alpha ALPHA 074

Jean-Baptiste Lully

Scènes de clavecin et airs

Aparte AP015

Michel Richard Delalande

Symphonies pour les dîners du Roy : Concert de Trompettes

Harmonia Mundi HMC 901337/40

Marin Marais

Pièces de viole Livre II : Les Folies d’Espagne : Prélude et 1ère Variation

Alpha ALPHA328