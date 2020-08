James Tissot : un carnet de bal à l'anglaise

Londres, années 1870. Beaucoup d’exilés français, dont des artistes comme Monet, Pissarro et James Tissot. Les portraits de Tissot nous conduisent de bals en jardin et de croisières en salons victoriens. Les Mazurkas et Polkas sont désormais des danses trop fades. Place à la Valse et au Two-step !

La société Victorienne aime la musique légère et lorsqu’elle ne danse pas, elle se rend au Savoy Théâtre se régaler de l’humour « typically british » du librettiste Gilbert et Sullivan le compositeur, le pendant du célèbre trio français : Offenbach, Meilhac et Halévy. James Tissot n’y est pas insensible non plus. Le peintre populaire devient un riche et célèbre dandy.

Programmation musicale

Arthur Sullivan

HMS Pinafore : Ouverture

Orchestre de l’Opéra d’Ecosse

Richard Egarr, direction

LINN RECORDS

Charles Gounod

Marche funèbre pour une marionnette - pour orchestre

Orchestre symphonique de Detroit

Paul Paray, direction

PHILIPS

Arthur Sullivan / William Schwenck Gilbert

Ruddigore (Acte I) : Welcome gentry for your entry

Orchestre Pro Arte

Malcolm Sargent, direction

EMI

Arthur Sullivan / William Schwenck Gilbert

Quartet : The Mikado : So please you sir much regret

Royal Philharmonic Orchestra de Londres

Orchestre de la Compagnie d’Opéra d’Oyly Carte

Nash Royston, direction

DECCA

Arthur Sullivan / William Schwenck Gilbert

Ruddigore (Acte II) : Oh happy the lily

Orchestre Pro Arte

Malcolm Sargent, direction

EMI

John Field

Nocturne pour piano n°13 en ré min

Benjamin Frith, piano

NAXOS

Charles Gounod

Gallia : Viae sion lugent

Françoise Pollet, soprano

Orchestre National d’Ile de France

Chœur Régional Vittoria d’Ile de France

Michel Piquemal

Jacques Mercier, direction

RCA