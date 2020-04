Le Théâtre de Shakespeare ou une éducation par l’histoire

Toute l’oeuvre de Shakespeare est tournée vers un but : l’éducation du caractère. Tout l’art du dramaturge est d’écrire des pièces sur le passé pour éclairer le présent. Les compositeurs comme William Byrd, Thomas Morley ou Robert Johnson en composent la musique.

William Shakespeare est né en Angleterre en 1564 sous le règne d’Elisabeth 1ère et est mort sous le règne de son successeur Jacques 1er, le fils de Marie Stuart. Ces deux dates le placent dans l’une des périodes les plus sanglante !

Un seul but dans l'oeuvre de Shakespeare : l'éducation du caractère

Toute l’œuvre de Shakespeare est tournée vers un but. L’éducation du caractère. Pas seulement par le biais de ses fameuses pièces historiques, mais également celui de ses comédies. Bien souvent des tragédies déguisées. Il ne pouvait certes écrire directement une tragédie sur Elisabeth 1ère s’il voulait garder la tête sur les épaules. Tout l’art de Shakespeare est d’écrire des pièces sur le passé pour éclairer le présent...

Le théâtre est d’abord un moyen pour établir le trait d’union entre une culture de cour et une culture populaire composée de légendes, de jeux et de rites communautaires. Le théâtre anglais est dès lors un théâtre profane, plus ludique. La musique y a une grande place. Il se consacre essentiellement à l’histoire de l’Angleterre. Il se fait donc pédagogique et participe ainsi à la construction d’un « roman national ». L’éducation politique du citoyen se fait alors par l’histoire ; Shakespeare est convaincu que l’individu humain est capable d’en changer la dynamique. Il est l’héritier de réseaux humanistes issus de la Renaissance parmi lesquels on trouve au début du XVIè siècle Erasme, Rabelais, Thomas More, Machiavel…

Première diffusion le 17 mars 2019

Retrouvez la suite du texte et la programmation musicale en cliquant ici !