« Ma vie est un beau conte de fées, riche et heureux », ainsi commence la dernière autobiographie de Hans Christian Andersen, conteur et poète danois. L’auteur du Vilain Petit Canard ne nous éclaire-t-il pas ici sur ses propres tribulations avant sa transformation en cygne ?

L’auteur de La Reine des neiges vient d’une famille modeste. Il rêve d’être chanteur d’opéra mais la vie en décidera autrement : son talent d’écrivain est reconnu tôt et il a la chance d’être aidé.

Il voyagera dans toute l’Europe et en tirera des récits de voyage et des pièces de théâtre.

Mais c’est en tant que poète du conte qu’il deviendra célèbre. Avec une écriture proche de l’oralité et des histoires puisées dans les contes entendus dans son enfance, mais aussi de l’observation de la société contemporaine. Il fréquentera des très grands musiciens et compositeurs de son temps, mais aussi la cour du Danemark, où le conteur est réclamé.

