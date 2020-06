George Sand, femme de combats

Fille d’un officier des armées impériales et d’une ouvrière de mode, George Sand met tout son cœur et son énergie à combatte l’inégalité. Elle se fond alors dans la liberté masculine pour défendre les valeurs d’Egalité, de Liberté et de Fraternité.

Portrait de George Sand habillée en homme et La cause du peuple par George Sand avril 1848