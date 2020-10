Flora Tristan, un esprit féminin, un esprit parfaitement libre !

Jamais nous ne devrons oublier que la femme de lettres et féministe franco-péruvienne Flora Tristan fut la première à donner à son appel à l’union des travailleurs une portée universelle. En admettant dans l’Union ouvrière tous les prolétaires, sans distinction de nationalité ni de sexe.

Celle qui va devenir une icône de la lutte ouvrière et du socialisme naissant, précédant Marx dans son appel à l’union des travailleurs du monde entier, se rit de l’avarice de Crésus et s’insurge contre l’accaparation des richesses par les propriétaires terriens.

Mais ce qui la distingue le plus de ses contemporains est son combat féministe, mot qui n’existe pas encore. Suivant les traces de la révolutionnaire Olympe de Gouges, elle montre combien la femme pourtant « bien supérieure aux hommes » selon ses mots, est méprisée, bafouée, violentée.

De son voyage au Pérou entre 1833 et 1834, Flora Tristan rédige Pérégrinations d’une Paria. Paru en 1838, ce premier récit de voyage, chronique du Pérou, essai politique ou encore mémoires autobiographiques, est aussi une bombe littéraire, provocatrice, radicale qui créé un immense scandale de Paris à Lima. Le livre est brûlé en place publique à Arequipa et vaut à Flora Tristan de recevoir deux balles de pistolet de celui qui reste encore son mari. L’une d’elle lui perfore le poumon et reste logé près du cœur. Flora ne cesse pas pour autant ses activités. Elle harangue passionnément les ouvrières et les ouvriers et lutte pour le droit au divorce.

Dans Les Promenades dans Londres Flora Tristan dresse un réquisitoire contre une société ébranlée par l’industrialisation. Elle veut briser un mythe. Celui d’une Angleterre pays de la Liberté.

La phrase : « Prolétaires de tous les pays unissez-vous », est de Flora Tristan.

Programme musical

Anonyme Pérou

Folias criollas Rolf Lislevand, guitare baroque

Hesperion XXI

Jordi Savall, direction

ALIA VOX

Anonyme Pérou XVIIIe siècle

A la mar me llevan

Tembembe Ensamble Continuo

Capella Reial de Catalogne

Hesperion XXIJordi Savall, direction

ALIA VOX

Anonyme Pérou

De terciopelo negro

Carmela Con Paco Ibanez y su Conjunto

FONTANA

Anonyme Pérou XVIe siècle

Hanacpachap cussicuinin - hymne de procession

Groupe Vocal Gregor

XCP

"Andina" huayno

Tipicas Roncadoras

SMITHSONIAN FOLKWAYS RECORDS

Anonyme Pérou XVIIIe siècle

El Tupamaro

Tembembe Ensamble Continuo

Capella Reial de Catalogne

Hesperion XXIJordi Savall, direction

ALIA VOX

Andreas Tarkmann

Chants de noel pour soprano flute et harpe : God rest you merry gentlemen

Heidrun Lutchterhandt, soprano

Hans Jörg Wegner, flûte

Ellen Wegner, harpe

Ensemble Con Voce

THOROFON

Pierre Dupont

Le chant des ouvrières

Chorale Populaire de Paris

LE CHANT DU MONDE

Anonyme Pérou XVIIIe siècle

El Chimo

Tembembe Ensamble Continuo

Capella Reial de Catalogne

Hesperion XXIJordi Savall, direction

ALIA VOX