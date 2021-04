« Faites l’amour, pas la guerre », une certaine idée de la contre-culture !

« Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu’ils peuvent changer le monde y parviennent » écrit Jack Kerouac en 1957 dans « On the road ». Ouvrage fondateur de la « beat generation » et de ses Beatniks, qui donne naissance au mouvement hippie quelques années plus tard.

La chanteuse Grace Slick avec Jefferson Airplane à Woodstock. Protestation contre la guerre au Vietnam à Manhattan, 1972, © Getty