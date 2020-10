Eugénie de Montijo, l’Impératrice - Régente

Le 30 janvier 1853 est célébré en la Cathédrale Notre Dame de Paris un véritable mariage d’amour : celui de Napoléon III et de la comtesse de Teba, Eugénie de Montijo.

Louis Napoléon Bonaparte est le premier président de la République française élu au suffrage universel masculin depuis le 10 décembre 1848. Mais faute de pouvoir briguer un deuxième mandat, il opère un coup d’état et se fait proclamer empereur des Français sous le nom de Napoléon III le 2 décembre 1852.

Il s’éprend de la belle andalouse, Eugénie de Montijo, Comtesse de Téba et épouse, en dehors de toutes les traditions matrimoniales des monarchies européennes, la femme de son choix.

A travers son mariage, il vient trancher les divers questionnements soulevés par son avènement au trône et affirmer les caractéristiques singulières d’un régime, fils à la fois de la monarchie traditionnelle et des acquis de la Révolution.

Eugénie n’est pas princesse comme tant de ses adversaires se sont attachées à lui rappeler. Cette caractéristique est un frein naturel à toute esquisse précoce d’un rôle politique. Sa jeunesse et son éducation ne la destinent pas vers l’exercice d’une fonction auquel sa naissance, aussi haute fut-elle, ne peut la destiner. Elle n’a alors d’autre mission que de faire resplendir l’éclat de sa beauté et donner un héritier à la dynastie.

Enfin Eugène-Louis Napoléon Bonaparte voit le jour le 16 mars 1856. Trois jours après le baptême de son fils à Notre dame de Paris, Napoléon III institutionnalise la régence.

Ayant reçu le baptême du feu lors de l’attentat par l’antinationaliste italien, Felice Orsini, l’Impératrice va sortir considérablement grandie des frayeurs de celui-ci. Eugénie reçoit la couronne de régente au milieu de l’émotion populaire suscitée par l’attentat.

Le 16 janvier 1858, le Sénat, le corps législatif et le Conseil d’Etat viennent aux Tuileries présenter leurs hommages et Eugénie reçoit son certificat d’héroïsme. A trois reprises, Napoléon III la nommera régente intérimaire.

En 1865, L’Impératrice va prendre quelques initiatives heureuses au rang desquelles celle de réunir autour d’elle les membres des commissions parlementaires. Elle se plait en effet à réunir dans des dîners intimes, les députés qui faisaient partie des commissions. Elle s’entretient alors avec eux des projets de lois qui sont en cours de discussion, elle leur demande leur avis sur les améliorations à introduire dans l’administration ou dans le gouvernement.

On loue sa maîtrise des sujets, son éloquence et sa vivacité : « Tous ceux qui l’approchent sont émerveillés de son aptitude à saisir les questions les plus ardues et les plus étrangères aux préoccupations ordinaires d’une femme ». Relate Buffet alors député du Corps législatif.

Si l’Impératrice brille, elle brille du double rayonnement de la beauté et de la charité. A côté de l’hôtesse des réjouissances impériales, il faut donner sa juste place à la femme charitable, dévouée à l’allègement des misères populaires. Régente capable, hôtesse incomparable, l’Impératrice sut aussi s’imposer avec talent comme la ministre des charités impériales.

Programme musical

Daniel François Esprit Auber

La muette de Portici : Acte I : Air de danse guarache

Orchestre de Chambre pour Flandres

Walter Proost, direction

ETCETERA

Francisco Asenjo Barbieri

Pan y toros : Por lo dulce las damas jolin jolin

Orchestre Symphonique de la Radio Télévision Espagnole

Chœur de la Radio Télévision Espagnole

Jesus Castejon, chant

Enrique Garcia Asensio, direction

RTVE MUSICA

Gioacchino Rossini

Guillaume Tell : Pas de soldats

Orchestre National de l’Opéra de Monte-Carlo

Antonio de Almeida, direction

PHILIPS

Gaetano Donizetti

Marie Stuart : Nella pace del mesto riposo

Nathalie Dessay, soprano

Concerto Köln

Evelino Pido, direction

VIRGIN

Charles Gounod

Faust : Ballet (Acte V) : Variations du miroir

Academy of Saint-Martin-In The Fields

Neville Marriner, direction

PHILIPS

Camille Saint Saens

Suite algerienne op 60 : IV. marche militaire française

Orchestre Symphonique de Londres

Yondani Butt, direction

ASV

Charles Gounod

Mireille : Ô vous qui du haut des cieux (Acte V) Marche et chœur

Orchestre du Capitole de Toulouse

Chœur du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI

Adolphe Adam

Le toréador : Ouverture

Orchestre de l’Opéra National du Pays de Galles

Richard Bonynge, direction

DECCA

Edouard Lalo / Pablo de Sarasate

Symphonie espagnole en ré min op 21 : Andante

Anne Sophie Mutter, violon

Orchestre National de France

Seiji Ozawa, direction

WARNER CLASSICS