Elisabeth Vigée Le Brun, portraitiste de Marie-Antoinette !

Elisabeth Vigée le Brun, fille du peintre Louis Vigée et de Jeanne Maissin est issue de la bourgeoisie parisienne. Dès l’âge de vingt trois ans, elle jouit d’une si grande réputation qu’elle est appelée à Versailles pour y peindre l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche, la nouvelle reine de France.

Elisabeth Vigée Le Brun écrit dans ses souvenirs : « C’est en l’année 1779, que j’ai fait pour la première fois le portrait de la reine, alors dans tout l’éclat de sa jeunesse et de sa beauté. A la première séance, l’air imposant de la reine m’intimida d’abord prodigieusement ; mais sa majesté me parla avec tant de bonté que sa grâce si bienveillante dissipa bientôt cette impression. C’est alors que je fis le portrait qui la représente avec un grand panier, vêtue d’une robe de satin et tenant une rose à la main. Ce portrait était destiné à son frère, l’empereur Joseph II, et la reine m’en ordonna deux copies ; l’une pour l’impératrice de Russie, l’autre pour ses appartements de Versailles ou de Fontainebleau. »

Le succès de ce portait entraîne plusieurs commande royales et Elisabeth Vigée Le Brun peut désormais compter sur le mécénat de la Maison de la Reine et les membres de son cercle intime dont elle devient le peintre quasi officiel. Elle occupe ainsi une place très privilégiée parmi les portraitistes de la cour.

Programme musical

Christoph Willibald von Gluck

Orphée et Eurydice : Chaconne

ARCHIV PRODUKTION

Joseph Haydn

Symphonie en Si bémol Maj HOB I : 85 : Romance

Les Arts Florissants

William Christie, direction

HARMONIA MUNDI

Antonio Sacchini

Dardanus : Andantino

Les Arts Florissants

William Christie, direction

ANGE

André Ernest Modeste Grétry

Zémir et Azor : Pantomime

Orchestre de Bretagne

Stefan Sanderling, direction

ASV

Antonio Salieri

Les Danaïdes : Par les larmes dont votre fille - Air d'Hypermnestre

Mojca Erdmann, soprano

La Cetra

Andrea Marcon, direction

DGG

Johann Paul Martini

Plaisir d’amour

Felicity Lott, soprano

Isabelle Moretti, harpe

NAIVE

Jean-Louis Duport

Concerto pour violoncelle et orchestre n°6 en ré min.

Peter Horr, violoncelle et direction

Hofkapelle de Weimar

MDG

André Ernest Modeste Grétry

Zémir et Azor : Finale

Orchestre de Bretagne

Stefan Sanderling, direction

ASV