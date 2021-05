Écouter le poète Rilke

À la suite de l’audition d'un disque de chant grégorien chez Rodin, Rilke dit, en français, une phrase qui plut au sculpteur, qui la répéta : « C’est large comme le silence ». Cette remarque illustre le statut particulier de la musique qui pour Rilke, comme le silence, englobe et surplombe le monde.

Rilke nourrit l’espoir de réaliser dans le domaine de l’ouïe, de l’écoute, de l’oreille, le travail qu’il a accompli dans le registre de la vue, de la vision, de l’œil. Pourtant il exprime lui-même une différence de nature entre la musique et la musicalité de sa poésie. Il écrit alors : « La sonorité lyrique n’a rien à voir avec la mélodie en musique. Ses lois sont autres et ses effets sont différents de ceux d’une sonate ou d’une symphonie »

Le poète témoigne ainsi d’une culture musicale et d’une fréquentation assidue de la musique. Il assiste en effet à de nombreux concerts en compagnie de sa protectrice la princesse de Thurn und Taxis, mais aussi avec la pianiste Magda von Hattingberg, qu'il appelait Benvenuta, et qu’il considère comme un guide dans l’univers de la musique.

Dans Le sublime est un départ, il écrit :

« Toute musique est un départ non vers nous, vers l’espace… ».

Programme musical

Ernst Krenek

Sonate n°2 op 115 : Allegro grazioso

Christoph Schickedanz, violon

AUDITE

Paul Hindemith

Das Marienleben op 27 - Geburt Mariä

Soile Isokoski, soprano

Marita Vitasalo, piano

ONDINE

Leonard Bernstein

Love songs : Extinguish my eyes

Joyce Di Donato, mezzo-soprano

David Zobel, piano

ELOQUENTIA

Alma Mahler

Bei dir ist es traut

Iris Vermillion, mezzo-soprano

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Riccardo Chailly, direction

DECCA

Alban Berg

7 frühe Lieder : Traumgekrönt (Rainer Maria Rilke)

Françoise Pollet, soprano

Orchestre Philharmonique de Nice

Klaus Weise, direction

ACCORD

Samuel Barber

Melodies passagères op 27 : Puisque tout passe

Patricia Petibon, soprano

Susan Manoff, piano

VIRGIN

Wolfgang Rihm

4 Poèmes de Rainer Maria Rilke : Neue Sonne

Christoph Prégardien, ténor

Orchestre Symphonique de Bochum

Steven Sloane, direction

CPO

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Ferruccio Busoni

Berceuse élégiaque op.42

Orchestre Diabolicus

Dietrich Henschel, direction

AME

Henry Purcell

Oh Solitude Z 406

Rachel Redmond, soprano

Le Caravanserail

Bertrand Cuiller, direction

HARMONIA MUNDI