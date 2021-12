Don Quichotte, un prodigieux désir de vivre !

Il était une fois, dans un village de la Mancha, un gentilhomme campagnard du nom d’Alonso Quichano qui passa ses heures d’oisiveté, c’est à dire le plus claire de son temps, plongé avec ravissement dans les romans de chevalerie. Il finit par en perdre la raison...

Au crépuscule de sa vie, il n’a rien d’un frêle vieillard : il est dit-on, « de constitution robuste, sec de corps, maigre de visage, toujours matinal et grand chasseur ». Il vit modestement, entouré d’une gouvernante, d’une nièce, d’un valet, d’un chien et d’un cheval. Sous l’influence des livres qu’il dévore, il décide de devenir lui-même l’un de ces chevaliers errants dont il admire les exploits. Lui qui n’a pas quitté son village sinon pour chasser le pigeon aux alentours, se met en route. Comme eux, il adopte un surnom « Don Quichotte de la Mancha », nettoie les vieilles armes poussiéreuses qui ont appartenu à ses ancêtres, et sort de son village sur le dos de sa monture, Rossinante. Une rosse maigre et efflanquée, mais qui pour lui est le plus beau des coursiers. Enfin, pour dame à laquelle il dédiera ses exploits, il choisit une femme d’un village voisin. Il ne l’a jamais vue et il ne la verra jamais mais il lui donne le nom de Dulcinée du Toboso. Comme tout chevalier, il lui faut un écuyer. Son choix tombe sur un paysan, assez crédule, naïf, n’ayant « pas grand-chose dans la cervelle ». Mais c’est une bonne pâte d’homme. Il s’appelle Sancho Panza. Don Quichotte le persuade alors de le suivre en lui faisant la promesse de le nommer gouverneur d’un royaume ou d’un archipel qu’il aura conquis par ses prouesses. Sancho devient le compagnon indispensable du chevalier. Celui qui le suit, l’écoute, l’observe, le questionne, le plaint parfois et finalement l’admire.

« Je ne vis que du désir de vivre », écrit Cervantes, l'auteur de Don Quichotte, peu de jours avant de mourir.

Programme musical

Joseph Bodin de Boismortier

Don Quichotte chez la Duchesse op 97 PB 204 : Marche

Les Boréades de Montreal

Francis Colpron, direction

ATMA CLASSIQUE

Georg Philipp Telemann

Burlesque de Quichotte / Ouverture en sol maj twv 55:g11 : Sanche Panche berné

Orchestre baroque Elbipolis de Hambourg

Jürgen Gross, direction

RAUM KLANG

Jules Massenet

Don Quichotte : Interlude II

Orchestre Symphonique de la Radio Autrichienne

Maria Grun, violoncelle

Daniele Rustioni, direction

SONY CLASSICAL

Leon Minkus

Don Quijote : Allegro maestoso

Orchestre de l’Opéra de Sofia

Boris Spassov, direction

CAPRICCIO

Jules Massenet

Don Quichotte : Regarde Quoi quoi (Acte II) Duo Don Quichotte et Sancho

Jose van Dam, barytn-basse

Alain Fondary, baryton

Orchestre et Choeur du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

ERATO

Maurice Ravel

Don Quichotte à Dulcinée : Chanson romanesque

Philippe Huttenlocher, baryton

Orchestre de Chambre de Lausanne

Armin Jordan, direction

ERATO