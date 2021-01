De la tragédie à la comédie musicale: West Side Story

Ouvrons 2021 en beauté et marquons avec un peu d'avance la date anniversaire de la sortie du film. Un même coup de foudre, une même scène de balcon, un même amour contrarié, un dénouement dramatique. West Side Story est la transposition musicale du classique Shakespearien : Roméo et Juliette.

La genèse d’une légende

C’est le chorégraphe américain Jerome Robbins qui en 1949 suggère à l’acteur Montgomery Clift d’imaginer la pièce de Shakespeare transposée à New York. Le jeune homme vient d’être choisi pour interpréter le rôle de Roméo, mais il ne comprend pas ce personnage qu’il juge « passif ». De son côté, celui que l’on nomme Jerry songe depuis les années 40 à une adaptation musicale contemporaine de Roméo et Juliette avec en toile de fonds les haines raciales dans l’Amérique des années 50. Après bien des efforts, il convainc le compositeur Leonard Bernstein d’en écrire la musique. Le jeune Stephen Sondheim y contribue en tant que parolier aux côtés du scénariste Arthur Laurents. Ils ne se doutent pas qu’ils sont en train de créer la plus grande comédie musicale de tous les temps, un chef d’œuvre absolu. Le West Side Story que propose le réalisateur Robert Wise en 1961, respecte le lyrisme enfiévré de la pièce. Il intègre l'éternelle tragédie des amoureux Roméo et Juliette au cœur d'une guerre entre bandes rivales dans le New-York des années 50 dans le quartier de l'Upper West Side. Aujourd’hui celui du Lincoln Center.

Leonard Bernstein

West side story : Prologue

Leonard Bernstein

West side story : Maria

Leonard Bernstein

West side story : Tonight

Leonard Bernstein

West side story : Something's coming

Leonard Bernstein

West side story : Cool !

Leonard Bernstein

West side story : Jet Song

Leonard Bernstein

West side story : Gee Officer Krupke

Leonard Bernstein

West side story : Dance at the Gym

Leonard Bernstein

West side story : America

Leonard Bernstein

West side story : One hand, One heart

Leonard Bernstein

West side story : Somewhere

