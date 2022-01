Cyrano de Bergerac, à l’origine du succès

Théophile Gautier et Paul Lacroix ont dû l’un et l’autre s’inspirer de cette première biographie qui sort Cyrano de l’oubli. Mais c’est le chef d’œuvre d’Edmond Rostand qui assure à l’escrimeur chevaleresque et sensible une immortelle popularité.

Constant Coquelin / Michel Vuillermoz, © BnF ; Gamma Rapho