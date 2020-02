« Je suis née libre, j’ai vécu libre, je mourrai libre ». Le 6 juin 1654, la reine Christine de Suède abdique. Elle a 28 ans et elle veut être libre !

Christine de Suède à 6 ans devient roi de Suède. A 12 ans, elle préside les grandes cérémonies du royaume, à 18 ans elle préside le Sénat à Stockholm. Mais à 28 ans, elle abdique.

Travailleuse acharnée, ouverte et libre d’esprit, elle œuvre durant son règne pour la culture et l’éducation dans son pays. Elle fait venir des grands musiciens et intellectuels de toute l’Europe et devient disciple de René Descartes.

A 28 ans, étouffant dans son palais, elle est persuadée que la foi catholique répond mieux à son esprit. Elle abdique et se convertit au catholicisme. Le contact et l’échange avec Rome se fera accompagné de beaucoup de musique, qu’elle apprécie tout particulièrement.

Son chemin se terminera à Rome, des années après, mais « la Reine ambulante » sera passé par la France et la cour de Louis XIV.

Suivez en musique le récit extraordinaire de la vie de cette femme libre.

Programmation musicale

Jacob Praetorius

Salve decus suecorum

Ensemble instrumental Corona Artis

Chœur de l’Université de musicologie de Göteborg

Hans Davidsson, dir.

MUSICA SVECIA

Guillaume Dumanoir

Ballet de Stockholm suite d'orchestre : Marche

Concert des Nations

Jordi Savall, dir.

AUVIDIS FONTALIS

Guillaume Dumanoir

Ballet de Stockholm suite d'orchestre : Allegro

Concert des Nations

Jordi Savall, dir.

AUVIDIS FONTALIS

Luigi Rossi

La Lyra d’Orfeo – Sinfonia

L’Arpeggiata

Christina Pluhar, dir.

ERATO

Gioseffo Zamponi

Ulisse all’isola di Circe – Sinfonia Acte III, Sc 1

Clematis

Leonardo Garcia-Alarcon, dir.

RICERCAR

Antonio Cesti

L'Argia : Alma mia (Air de Solimano)

Raquel Andueza, soprano

La Galania

Jesus Fernandez, dir.

ANIMA E CORPO

Jean-Baptiste Lully

Ballet d'Alcidiane : Ritournelle et air de Mademoiselle Hilaire

Musica Antiqua Cologne

Reinhard Goebel, dir.

DGG

Jean-Baptiste Lully

Ballet d'Alcidiane : Ouverture

Musica Antiqua Cologne

Reinhard Goebel, dir.

DGG

Archangelo Corelli

Follia – Sonate op .5 n°12

Les Arts Florissants

William Christie, dir.

ANGE