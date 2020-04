Charlie Chaplin ou le mythe de Charlot

Une canne arrondie, des chaussures trop grandes, un pantalon trop large, une veste étriquée, une moustache bien dessinée et un maquillage blanc sur le visage. Chaplin prête son corps et son langage imaginaire à Charlot.

Né le 16 avril 1889 dans un quartier pauvre de Londres, Charlie Chaplin passe sa jeunesse dans les rues miséreuses de Kennington Road. C’est donc dans un quartier pauvre du sud de Londres que le jeune Charlie Chaplin observe la misère sociale et l’alcoolisme qui tue peu à peu son père. Ses parents Charles et Hannah sont artistes de Music Hall mais le père abandonne sa famille quand Charlie n’a que 3 ans. Débute alors les années noires et une vie d’enfant de la balle qui enchaîne des petits rôles au théâtre, dans la pantomime. En 1908, à l’âge de 19 ans, il entre dans la troupe du mime Ted Kamo en interprétant un ivrogne. Le public se reconnaît alors dans ce personnage et n’a d’yeux que pour le jeune comédien et non plus la scène. Ce personnage d’ivrogne lui ouvre les portes du cinéma… Car quand la compagnie s’envole pour une tournée aux Etats –Unis, le producteur Mack Sennett, le roi du cinéma burlesque, et président des studios Keystone, découvre et engage Charlie Chaplin. C’est lui, Mack Sennett qui va demander au jeune Charlie de se changer dans une loge de figurants. Chaplin ressort en Charlot ! Le personnage le plus touchant du cinéma muet. Un clochard aux attitudes de gentleman.

Première diffusion le 19 mai 2019

Retrouvez la suite du texte et la programmation musicale en cliquant ici !