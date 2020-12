Charles Dickens et l’esprit de Noël

Chez Dickens, l’enfance est toujours perturbée par un élément qui vient mettre un terme à une période de bonheur… La musique est alors le miroir du souvenir, de la mémoire.

Rediffusion de l'émission du 22 décembre 2019

Le secret de l’enfance de Charles Dickens ne sera connu qu’après sa mort. Quelques années de bonheur en famille dans la région du Kent où l’on chante à la maison des Chants patriotiques, marins, mais aussi humoristiques. Sa nurse le décrit comme un garçon vif au caractère aimable, sociable et ouvert. Tout se brise dans la capitale londonienne où la famille s’installe en 1822.

Programmation musicale

John Høybye

God rest you, merry gentleman - pour choeur mixte a cappella

Ensemble vocale Orpheus

Michael Alber (direction)

Carus 83.385

Anonyme (chant traditionel)

Auld lang syne

Orchestre Symphonique de la BBC d'Ecosse

Choeur de l'Orchestre National Royal d'Ecosse

Moira Anderson (soprano)

John Currie (direction)

ASV CD WHL 2087

William Henry MonkAbide with Me - pour choeur mixte a cappella

Choeur du Clare College de Cambridge

Graham Ross (direction)

Harmonia Mundi 957654

Henry Rowley Bishop

Home sweet home - pour soprano et orchestre

Josef Pasternack (direction)

Naxos 8.111139

Thomas Jarman

Jarman: There were shepherds abiding in the Field

Parley of Instruments (orchestre)

Psalmody (choeur)

Jennie Cassidy (contralto)

Patrick Mac Carthy (ténor)

Adrian Peacock (basse)

Peter Holman (direction)

Helios CDH55325

Félix Mendelssohn

Hark the herald angels sing - pour choeur mixte a cappella

Bach Collegium du Japon

Masaaki Suzuki (direction)

BIS BIS2291

Samuel Sebastian Wesley

The wilderness and the solitary place : And sorrow and sighing shall flee away

Choeur du College Saint-John de Cambridge

Andrew Nethsingha (direction)

Chandos CHAN 10751

Extrait

Sir Roger de coverley

Valmark

Joseph Stevenson

If angels sung a Savior's birth

Choeur de chambre d'Irlande

Paul Hillier (direction)

Harmonia Mundi HMU 807610

