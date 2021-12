ETA Hoffmann écrit en 1816 le conte «Casse-noisette et le roi des souris». En 1844, Dumas père propose sa propre vision du personnage féérique dans son recueil « Histoire d’un Casse-noisette ». C’est cette version qui inspire Tchaïkovski lorsqu’il compose son célèbre ballet «Casse-noisette» en 1892.

Ce soir de Noël, l’oncle Drosselmeyer arrive avec trois nouveaux incroyables petits automates. Il sort de sa poche une sorte de poupée en bois, droit comme un petit soldat, avec une grande bouche qui sert de casse-noisette. Les enfants regardent ces nouveautés et Marie prend le casse-noisette pour voir de près comme il fonctionne. Franz veut à son tour s’en emparer. Il tire dessus, Marie ne le lâche pas et arrive ce qui devait arriver, le casse-noisette se casse. Marie commence à pleurer mais oncle Drosselmeyer s’empare vite du jouet et avec son mouchoir lui fabrique un pansement qui lui remet la mâchoire en place.

La nuit venue, la fillette refuse de se coucher sans avoir installé au mieux son casse-noisette dans un petit lit de poupée au pied du sapin.

Puis l’oncle Drosselmeyer vient lui souhaiter bonne nuit et lui raconte une bien curieuse histoire...

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Programme musical

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Casse-Noisette op 71

et La Belle au bois dormant op 66a

Orchestre Symphonique de Boston

Seiji Ozawa, direction

DGG

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Casse-Noisette op 71

Orchestre Philharmonique de Bergen

Neem Järvi, direction

Chandos

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies