Buffalo Bill et la conquête de l’Ouest

Tour à tour éclaireur dans l’armée américaine, convoyeur, chasseur de bisons et directeur du Wild West Show, Buffalo Bill, de son vrai nom William Frederick Cody est sans doute l’une des plus célèbres figures de l’ouest américain.

William Frederick Cody naît en 1846 dans une cabane de l’Iowa. Il est sans aucun doute l’une des plus célèbres figures de l’ouest américain. En 1867, Buffalo Bill est engagé par la Kansas Pacific Railroad. La compagnie qui construit le chemin de fer transcontinental, a besoin d’un chasseur de bisons pour nourrir ses ouvriers. On raconte qu’il en tue chaque jour une douzaine soient 3000 bisons en 8 mois. On entend même qu’en une seule journée il en aurait tué 69 ! Une véritable prouesse qui lui vaut son surnom de Buffalo Bill. Mais le nom de Buffalo Bill retentit aussi dans toute l’armée américaine. En soutenant le général George Armstrong Custer, il participe à la lutte contre les Indiens d’Amérique. Malgré lui, Buffalo Bill contribue à l’anéantissement des Cheyennes en éliminant leur chef Yellow Hand en 1876.

Première diffusion le 24 mars 2019

Retrouvez la suite du texte et la programmation musicale en cliquant ici