Anna Pavlova, ou la mort du cygne

Anna Pavlova a porté le ballet jusque dans les endroits les plus reculés et sur les scènes les plus improbables… Tout comme les Ballets russes furent la première troupe de danse à effectuer des tournées internationales, Pavlova a été la première ballerine à le faire avec sa propre compagnie.

Anna Pavlova dansant le Cygne; Affiche annonçant Pavlova dans le ballet Les sylphides de Chopin, © Getty